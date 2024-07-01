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美數據顯示通膨持續降溫 亞股漲多跌少

中央社／ 香港1日綜合外電報導
亞股示意圖。美聯社
亞股示意圖。美聯社

最新出爐的經濟數據顯示美國5月通膨進一步放緩，增添市場期盼美國降息的樂觀情緒，亞洲股市今天漲多跌少。

法新社報導，美國聯邦準備理事會（Fed）青睞的通膨指標、核心個人消費支出物價指數（PCE）5月年增2.6%，為2021年3月以來最小增幅，顯示通膨持續降溫。

這項數據為市場增添美國今年將降息的樂觀情緒；與此同時，投資人看好日本中央銀行日本銀行（Bankof Japan）下次決策會議將會升息。目前投資人聚焦美國預定5日公布的最新非農就業人口數據。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）經濟學家紐金特（Taylor Nugent）指出：「9月降息之門廣開，但在（聯準會）9月決策會議之前，還有3次的就業數據和3次的消費者物價指數會公布，還得讓（決策官員）不要太擔心。」

日本官員口頭示警，日圓匯價若持續疲軟，當局準備介入、以支撐日圓後，投資人密切關注匯市的發展。日圓上週觸及38年低點後，在161日圓兌1美元匯價下方盤旋。

華爾街股市前一個交易日未能守住盤初漲勢，三大指數終場微幅收低，亞股今天則是漲多跌少。

而在日銀季度短觀調查顯示大型製造業信心指數2季來首次上揚的鼓舞下，日本東京股市今天微幅收高。

至於其他亞股，上海、首爾、新加坡、台北、威靈頓股市都收漲。雪梨股市則收跌。香港股市今天適逢法定假日休市一天。

指數 日本 美國

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