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金融時報：歐盟將初步認定Meta違反數位市場法

中央社／ 倫敦1日綜合外電報導
英國「金融時報」（FT）今天引述知情人士報導，歐洲聯盟將初步認定社群平台臉書（Facebook）的母公司Meta違反具里程碑意義的「數位市場法」。路透
英國「金融時報」（FT）今天引述知情人士報導，歐洲聯盟將初步認定社群平台臉書（Facebook）的母公司Meta違反具里程碑意義的「數位市場法」。路透

英國「金融時報」（FT）今天引述知情人士報導，歐洲聯盟將初步認定社群平台臉書（Facebook）的母公司Meta違反具里程碑意義的「數位市場法」。

根據英國金融時報，歐盟監管機構的初步認定將於本週公布，監管機關將會指出他們對Meta「付費或同意」模式的憂心。

路透社報導，Meta旗下的臉書和Instagram去年11月在歐洲推出無廣告訂閱服務，用戶倘若不同意個人資料出於廣告目的而被追蹤，必須付費；用戶若同意則可以獲得免費服務。

金融時報報導，歐盟監管機構預料將指出，Meta的選項恐提供客戶虛假的替代方案，因為收費壁壘恐迫使用戶同意他們的個人資料出於廣告用途而被追蹤。

Meta和歐盟執委會皆未立即回應路透社的置評請求。

歐盟反壟斷監管機構上週初步認定，蘋果公司（Apple）違反數位市場法，可能面臨巨額罰款。此外，蘋果對app開發者收取的新費用也面臨調查。這是歐盟執委會根據2022年「數位市場法」（DigitalMarkets Act, DMA）提出的首項指控。該法旨在抑制大型科技公司，為規模較小的對手提供公平競爭環境。

企業一旦被裁決違反數位市場法，恐面臨巨額罰款，金額最高可達其全球年營收的10%。

廣告 歐盟 罰款

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