人工智慧熱潮推動 台股上半年漲幅高居亞洲之冠

在人工智慧（AI）熱潮推動下，今年上半年台灣股市大漲28%，漲幅高居亞洲之冠，日股表現次之；泰國和印尼則是區域表現最差的股市。

美國財經媒體CNBC今天報導，台股2024上半年的漲幅高達28%，「護國神山」台積電股價飆漲63%，另一檔權值股鴻海的漲幅更高達105%。

至於亞股中表現次佳的日股，日經225指數今年屢創新高，2024年前6個月的漲幅約為18%。

今年2月，日經指數打破高懸34年的紀錄，突破先前於1989年12月29日的38915.87點歷史高點，此後又衝破4萬點心理關卡，並於3月22日收在創新高的40888.43點。

資產管理公司普徠仕集團（T. Rowe Price Group）全球股票投資組合專家高許（Rahul Ghosh）表示：「今年全球股市表現主要受到人工智慧與央行政策推動，這種情況可能將會延續。」

他指出，AI投資週期的潛力與規模將持續推動全球經濟活動，挹注人工智慧的投資也將擴及其他領域，包括工業、原物料與公共事業等。

雖然台股漲幅領先亞洲，不過分析師看好日股將是下半年最受青睞的市場。

貝萊德智庫（BlackRock's Investment Institute）亞太區首席投資策略師龐文博（Ben Powell）6月14日的報告指出，日本的宏觀經濟背景有利風險資產，且「在強勁企業改革動能、健全獲利和負值實際利率推動公司估值」的支撐下，建議加碼投資日股。

儘管今年上半年亞股大多上漲，不過泰國、印尼與菲律賓股市出現下跌，其中泰國SET指數表現最差，今年上半年大跌8%，雅加達綜合指數跌幅為2.88%，菲律賓證交所指數也下滑0.6%。