快訊

刑事局被搜索！副隊長被控辦毒品案勾結線民 30萬交保

合歡山驚魂…休旅車山道S形「左右飄移」 自撞山壁嚇壞用路人

解放軍新疆沙漠靶場驚見F-22、F-35靶機 傳模擬攻擊日本本土

WSJ：美科技巨人為確保AI穩定供電 直接找上核電業者

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
科技巨人如今對核電興致勃勃，有可能從電網搶走一大穩定供電來源。美聯社
科技巨人如今對核電興致勃勃，有可能從電網搶走一大穩定供電來源。美聯社

在全美各地搜刮穩定供電的科技巨人如今相中一個標的：美國核電廠。華爾街日報報導，大約1/3的美國核電廠擁有者正和科技公司洽談，為新建立的資料中心提供電力，以滿足人工智慧（AI）爆發的需求。

知情人士透露，亞馬遜網路服務（Amazon Web Services，簡稱AWS）即將和美國最大的核電廠業者星座能源（Constellation Energy）達成協議，將直接從東岸的一座核電廠取得電力。在3月另一樁交易中，亞馬遜（Amazon.com）子公司以6.5億美元購買了賓州一個使用核電的資料中心。

AI、製造業和運輸在內新的用電大戶對電力需求大增之際，科技巨人如今對核電興致勃勃，有可能從電網搶走一大穩定供電來源。

華爾街日報報導，科技巨人並未通過增加新的綠色能源來滿足自身飆升的電力需求，改打現有電力資源的主意，如此一來可能會提高其他客戶的電價，並有礙降少碳排的目標。

專家認為，即使科技業者透過資助新增再生能源來抵銷核電交易的影響，最可能的做法是更依賴天然氣。天然氣發電廠會產生碳排放，但和再生能源不同的是，天然氣能夠提供全天候電力，而且相較於新建核電廠建設成本更低且更實用。

核電 美國 華爾街日報

延伸閱讀

又一外資離場 亞馬遜電子書店正式退出中國市場

亞馬遜電子書店 撤出大陸

退出市場…亞馬遜旗下Kindle大陸電子店：30日起正式終止服務

童子賢再談核電：在那邊挪來挪去，台積優勢恐消失

相關新聞

WSJ：美科技巨人為確保AI穩定供電 直接找上核電業者

在全美各地搜刮穩定供電的科技巨人如今相中一個標的：美國核電廠。華爾街日報報導，大約1/3的美國核電廠擁有者正和科技公司洽...

表現最佳亞股 上半年台股居榜首 下半年日股被看好

人工智慧（AI）熱潮推動台股今年上半年的表現冠居亞太地區，表現次佳的是日股。根據財經網站CNBC訪調的分析師，儘管台股仍...

日本地價漲2.3% 第三年走高 新加坡房價連漲4季 雪梨房價創新高

日本去年地價上漲，速度是2010年有可比數據以來最快，表明疫後旅遊業蓬勃發展有助經濟復甦。另外，新加坡房價連續第四季上漲...

亞洲 PMI / 台韓製造業景氣達到兩年來最佳

標普全球發布的採購經理人指數（PMI）顯示，同為半導體大國的台灣和南韓6月製造業景氣達到兩年來的最佳表現，在亞洲居於領先...

Google入股貝萊德在台擁有的太陽能建置商永鑫能源

Google 表示，已入股台灣的永鑫能源公司，且將這家原由貝萊德（BlackRock）全資持有的公司採購多達300千瓩的...

南韓出口成長加速 晶片出口較一年前增加51%至134億美元創新高

南韓上月的出口成長加速，反映出全球需求深具韌性，主要是人工智慧（AI）和科技行業的帶動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。