表現最佳亞股 上半年台股居榜首 下半年日股被看好

人工智慧（AI）熱潮推動台股今年上半年的表現冠居亞太地區，表現次佳的是日股。根據財經網站CNBC訪調的分析師，儘管台股仍可能領跑，日本似乎是未來最受歡迎的市場。

台股上半年飆漲28%，權值股台積電攀升63%而鴻海大漲105%。至於日經225指數，上半年上漲約18%，包括衝破40,000點的心理關卡，3月22日收在創新高的40,888.43點。

資產管理公司T. Rowe Price全球股票投資組合專家Rahul Ghosh撰寫投資展望表示：「今年全球股市的表現主要受到AI和央行政策等議題的推動，這種情況可能持續。」他說，AI投資周期的潛力和規模將繼續推動全球經濟活動，而這些投資的影響正擴大到工業、材料和公用事業等等。

由於亞洲大多數國家的央行都在密切關注美國聯準會的下一步行動，現在的最大問題是，聯準會何時會宣布首次降息？芝商所（CME）FedWatch工具顯示，61%的交易員預計聯準會召開9月會議將決定降息1碼。但明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里6月16日表示，「合理預測」美國央行今年降息一次，會等到12月。T. Rowe Price國際固定收益主管Ken Orchard贊同卡斯哈里的觀點，指明年降息一到兩次似乎更現實。

BlackRock Investment Institute首席亞太投資策略師Ben Powell在6月14日撰寫報告指出，日本央行對實現通膨目標的信心不斷增強，將以「謹慎漸進的方式」實現貨幣政策正常化。他認為，日本的總經背景有利於風險資產，企業改革、健全獲利和仍為負值的實際利率會推動公司估值，因此主張「加碼」日股。

大多數亞股今年來都上漲，但泰國、印尼和菲律賓三地下跌，泰國SET指數上半年大跌8%，是亞洲區表現最差的指數。雅加達綜合指數下跌2.88%，菲律賓證券交易所指數下滑約0.6%。