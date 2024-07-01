快訊

超思購蛋扯出「亮采」 背後是天后級藝人指定整形醫師

日本暑假入關至少排2小時 機場人滿為患旅客能做何準備

中國新規要擴大查手機？國安部重申：不查「普通人」

日本地價漲2.3% 第三年走高 新加坡房價連漲4季 雪梨房價創新高

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本去年地價上漲速度是2010年以來最快，表明疫後旅遊業蓬勃發展有助經濟復甦。圖為東京銀座街道。歐新社
日本去年地價上漲速度是2010年以來最快，表明疫後旅遊業蓬勃發展有助經濟復甦。圖為東京銀座街道。歐新社

日本去年地價上漲，速度是2010年有可比數據以來最快，表明疫後旅遊業蓬勃發展有助經濟復甦。另外，新加坡房價連續第四季上漲，雪梨房價6月創下新高。

根據日本國稅廳的調查，去年平均地價上漲2.3%，延續2021年漲0.5%和2022年漲1.5%的走勢，是連續第三年攀高。全國47個都道府縣裡，包括東京、北海道北部和沖繩南部在內共29個上漲，比前一年25個上漲要多，下跌的僅16個，少於前一年的20個下跌。

調查顯示，福岡的住房和商業用地的需求強勁，漲幅5.8%最大，那裡的重建項目支持辦公大樓的需求，而旅遊業的復甦也刺激當地對酒店和餐館的需求。

疫後外國旅客回歸則有助東京銀座土地價格在2023年攀升3.6%，連兩年走高，達每平方公尺4,420萬日圓（逾台幣900萬元）。銀座的一塊地皮連續39年保有日本最昂貴地段稱號。

在新加坡，根據市區重建局周一公布的初布數據，私人住宅價格連續第4季上漲，比起前三個月高出1.1%，漲幅略小於第1季的1.4%，反映出儘管政府對房市採取了抑制措施，銷售略受影響，當地消費能力仍持續增長。

私人公寓6月的中位價已超過170萬星元（約台幣2,917萬元），比四年前高出逾30%。彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）房地產分析師Ken Foong 指出，房地產作為通膨避險工具仍受青睞。

市場需求強勁但供應不足也使得雪梨房價在6月創下歷史新高。根據房地產諮詢公司CoreLogic，有指標作用的雪梨住宅價值上月上漲0.5%，中位數是創新高的117萬澳元（約台幣2,580萬元）。整體而言，澳洲大城市住宅價格上漲0.7%，漲最多的是西澳州首府伯斯的2%，墨爾本下跌0.2%。

台幣 房地產 日本

延伸閱讀

日本宣布商業捕鯨新增60頭長須鯨 民團日本台灣交流協會前抗議

桂綸鎂為神木之森獻聲 勾起阿里山鐵路之旅回憶

林襄日本寫真集封面曝光 鏤空透視內衣入鏡「小花遮美乳」

因保護日本母子身亡 蘇州女導護家屬聲明婉拒捐款：盼儘早回歸平靜

相關新聞

亞洲 PMI / 台韓製造業景氣達到兩年來最佳

標普全球發布的採購經理人指數（PMI）顯示，同為半導體大國的台灣和南韓6月製造業景氣達到兩年來的最佳表現，在亞洲居於領先...

Google入股貝萊德在台擁有的太陽能建置商永鑫能源

Google 表示，已入股台灣的永鑫能源公司，且將這家原由貝萊德（BlackRock）全資持有的公司採購多達300千瓩的...

南韓出口成長加速 晶片出口較一年前增加51%至134億美元創新高

南韓上月的出口成長加速，反映出全球需求深具韌性，主要是人工智慧（AI）和科技行業的帶動。

日短觀調查顯示企業信心穩固 支持央行7月升息

日本銀行（央行）周一公布季度短觀調查，日本大型製造業信心指數攀升至13， 高於前一季的11，表現優於經濟學家之前預期的會...

法國極右派未掌握絕對多數 歐元走升 日圓兌歐元創新低

歐元周一走升，計票結果顯示，極右派國民聯盟領先總統馬克宏的中間派聯盟和左派，但在第二輪投票中可能仍爭取不到絕對多數席次。

才終止Podcast…Google又要關閉1服務：9月23日起你的重要檔案就拜了

Google Podcast的服務6月26日才終止，沒想到才隔一天，Google 6月27日又宣布文件掃描管理器功能也要關閉，時間訂於9月23日，提醒用戶們趕快將重要文件備份；至於備份到哪裡放比較好，Google也提供了參考。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。