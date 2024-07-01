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Google入股貝萊德在台擁有的太陽能建置商永鑫能源

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
永鑫能源去年拔頭籌，全台首座共同升壓站併網。圖片提供／永鑫能源
永鑫能源去年拔頭籌，全台首座共同升壓站併網。圖片提供／永鑫能源

Google 表示，已入股台灣的永鑫能源公司，且將這家原由貝萊德（BlackRock）全資持有的公司採購多達300千瓩的再生能源，以降低本身和供應商的碳排。

Google的目標是在任何營運地點都能持續使用零排放能源。不過，業界對驅動人工智慧（AI）的資料處理能力的需求大幅成長，導致碳排量激增。

Google 全球資料中心能源負責人柯里奧（Amanda Peterson Corio）告訴路透，台灣是Google 雲端技術的重要據點，擁有資料中心和辦公室，但台灣仍依賴化石燃料來產生近85%的電力。

她說：「這項投資的目標乃在於支持台灣所規劃大規模太陽能的建設。」

貝萊德氣候基礎建設全球負責人 David Giordano 告訴路透，永鑫能源是由貝萊德旗下的氣候基礎建設事業全資持有的公司，是台灣太陽能設計和營造的領導廠商。

Google和貝萊德均不願具體說明Google入股永鑫能源的持股規模，不過，柯里奧表示，這項投資預料會帶動目前規劃1GW 建設的股權和債務融資。

柯里奧表示，除了使用部分採購的太陽能用於本身的營運外，Google 也將勻出部分給當地的供應商和製造商。

她說，與供應商分享太陽能將有助於Google 降低所謂的範疇三（Scope 3）碳排，即價值鏈相關的間接碳排。

貝萊德表示，台灣的目標是在2025年達到20GW（百萬瓩）的太陽能製置容量，2050年達到80 GW。

再生能源 化石

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