南韓出口成長加速 晶片出口較一年前增加51%至134億美元創新高

南韓上月的出口成長加速，反映出全球需求深具韌性，主要是人工智慧（AI）和科技行業的帶動。

南韓海關周一發布的數據顯示，6月日均出口較去年同期成長12.4%。未經工作日天數調整的總體出口較一年前成長5.1%，總體進口減少7.5%。當月貿易順差80億美元。

貿易是南韓經濟的重要引擎，而科技是出口產業的基石，隨著全球對AI和電動車的需求激增，半導體和充電電池引領了最近的出口成長。

南韓貿易部發布聲明表示，6月半導體出口較去年同期大增50.9%，達到134億美元，創下新高紀錄。

南韓正推出系列舉措以提高本地產業的靈活性，它們依賴進口原材料來生產高科技產品。隨著地緣政治緊張局勢日益加劇，南韓努力提高供應鏈彈性，以便為因應全球貿易的意外中斷建立緩衝。

當局也鼓勵出口商實現銷售多元化。南韓出口商是對中國大陸需求有很深的依賴。

與此同時，美國經濟走強為包括三星電子在內的南韓出口商帶來福音，因為Nvidia等美企增加下單。最近幾個月，美國對南韓產品的需求有時超越中國大陸，這標誌首爾與兩個最大貿易夥伴的關係出現轉折點。

花旗集團經濟學家Jin-Wook Kim和Jiuk Choi表示，雖然南韓對中國大陸的出口減少，但進口依賴度仍「結構性提高」，這使得首爾難以在製造業供應鏈中減少對中國大陸的依賴。

例如SK海力士公司仍在中國大陸經營重要工廠，向當地供應商採購材料，這讓美國決策者擔心，他們想減少先進技術向中國大陸流動。