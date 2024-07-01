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法國極右派未掌握絕對多數 歐元走升 日圓兌歐元創新低

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
雷朋領導的國民聯盟在國民議會選舉領先總統馬克宏的中間派聯盟和左派，但第二輪投票未必有掌握多數席次的勝算。路透
雷朋領導的國民聯盟在國民議會選舉領先總統馬克宏的中間派聯盟和左派，但第二輪投票未必有掌握多數席次的勝算。路透

歐元周一走升，計票結果顯示，極右派國民聯盟領先總統馬克宏的中間派聯盟和左派，但在第二輪投票中可能仍爭取不到絕對多數席次。

歐元兌美元在亞洲早盤升值0.3%至1.0741，觸及上周二以來的最高價位。日圓兌歐元跌幅擴大，一度跌0.5%至173.22，創下歷史新低。歐洲股指期貨走高。法債期貨走高，上周五法國10年期公債相對於德國公債殖利率溢價擴大至86基點，創2012年以來最高。

市場一直擔心，國民聯盟獲勝將升高法國實施擴張性財政政策的機率，負債大增，將進一步威脅到歐元的展望。

7月7日將舉行第二輪投票，馬克宏和國民聯盟的其他在野黨已經在制定策略，力圖將這個極右派政黨排除在權力之外。

Liberum Capital策略、會計和可持續發展主管Joachim Klement說：「擺在我們面前的將是政治交易的一周，」 他預料歐元本周都將走強，因為其他黨派正透過結盟來排擠國民聯盟的斬獲。

四家民調公司周日的初步預測顯示，國民聯盟將拿下第一輪投票33%至34.2%的選票。左派聯盟料獲得28.5%至29.6%，馬克宏的中間陣營得票率估計在21.5%-22.4%。

國民聯盟需要拿到577席中的289席才能取得絕對多數，但是第二輪投票的票數結果很難預測，因為黨派之間可能採取某種策略，比如某些選區不派出候選人，這樣可以提高中間派獲勝的希望。

投票 法國 馬克宏

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