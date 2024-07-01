法國極右派未掌握絕對多數 歐元走升 日圓兌歐元創新低

歐元周一走升，計票結果顯示，極右派國民聯盟領先總統馬克宏的中間派聯盟和左派，但在第二輪投票中可能仍爭取不到絕對多數席次。

歐元兌美元在亞洲早盤升值0.3%至1.0741，觸及上周二以來的最高價位。日圓兌歐元跌幅擴大，一度跌0.5%至173.22，創下歷史新低。歐洲股指期貨走高。法債期貨走高，上周五法國10年期公債相對於德國公債殖利率溢價擴大至86基點，創2012年以來最高。

市場一直擔心，國民聯盟獲勝將升高法國實施擴張性財政政策的機率，負債大增，將進一步威脅到歐元的展望。

7月7日將舉行第二輪投票，馬克宏和國民聯盟的其他在野黨已經在制定策略，力圖將這個極右派政黨排除在權力之外。

Liberum Capital策略、會計和可持續發展主管Joachim Klement說：「擺在我們面前的將是政治交易的一周，」 他預料歐元本周都將走強，因為其他黨派正透過結盟來排擠國民聯盟的斬獲。

四家民調公司周日的初步預測顯示，國民聯盟將拿下第一輪投票33%至34.2%的選票。左派聯盟料獲得28.5%至29.6%，馬克宏的中間陣營得票率估計在21.5%-22.4%。

國民聯盟需要拿到577席中的289席才能取得絕對多數，但是第二輪投票的票數結果很難預測，因為黨派之間可能採取某種策略，比如某些選區不派出候選人，這樣可以提高中間派獲勝的希望。