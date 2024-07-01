美中貿易戰 延燒高球場

美中貿易戰戰場似乎正擴及高爾夫球場：美國兩大高爾夫球車生產商上周請求拜登政府，對來自中國大陸的高爾夫球車和其他低速電池驅動車輛，課徵100%關稅，以緩解中國大陸進口產品大量湧入所帶來的生存威脅。

彭博資訊報導，2020年以來，美國從中國大陸進口的高爾夫球車和其他休閒越野車增加了六倍，部分原因是這些產品所屬進口類別的關稅稅率，低於被歸為正常尺寸的電動車。Club Car和Textron的律師表示，中國大陸的高爾夫球車常以較低的關稅入境，再於美國境內改裝，避免遭課徵更高的關稅。

喬治亞州Club Car公司和Textron特殊車輛公司25日致函美國貿易代表署（USTR），認為來自中國大陸的這些車輛應與中國大陸電動車受到同等的關稅待遇，因為這些高爾夫球車和類似車輛「能規避拜登政府5月宣布、對電動汽車加徵關稅的提議」。

Club Car總裁兼執行長華格納28日發布聲明表示，「中國進口量已迅速增加，獲得更高的消費者車輛市占，同時利用中國政府補貼的價格優惠，擴大自身優勢」，「我們必須採取行動。」28日是美國貿易代表署「301條款」關稅的公共審議期最後期限。