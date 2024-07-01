輝達執行長黃仁勳 賣自家股還沒結束
美國AI晶片大廠輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳今年來透過預先安排好的交易計畫，累計出售價值1.23億美元的輝達持股，且售股行動還沒結束。
道瓊社報導，揭露資訊顯示，黃仁勳6月13~21日已透過在3月14日設定的10b5-1交易計畫，以每股131.44美元的均價，共出售72萬股輝達持股，進帳約9,460萬美元。黃仁勳等主管會運用預先規畫的交易計畫買賣股票，以消弭知悉非公開資訊的明顯偏誤。
據統計，黃仁勳今年來已累計出售1億2,394萬美元輝達持股。不過，黃仁勳提出售股計畫時，預計出售多達60萬股輝達股票，而他提出計畫是在輝達6月7日收盤後一股拆為十股之前，因此若以分割股票後的基礎計算，這項售股計畫將出售600萬股，意味著黃仁勳還會再賣出多達528萬股，售股計畫將進行到明年3月。
申報資料顯示，黃仁勳個人帳戶目前持有8,070萬股輝達股票，另透過一檔信託基金握有6.05億股輝達股票、透過一項合夥計畫持有4,900萬股，透過其他信託基金持有1.32億股。
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