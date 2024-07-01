美經濟顯現趨緩 標普500走勢進入關鍵7月
在美國經濟顯現趨緩跡象之際，美股標普500指數的漲勢也陷入停滯，7月對今年的美股走勢將至關重要，因為幾個即將到來的幾個重要事件將牽動後市，包括6月就業報告、通膨數據及聯準會（Fed）決策等。
標普500指數從去年10月底的關鍵低點反彈33%，在6月18日攀抵5,487點的收盤新高後，已回落0.5%至5,460點，顯示投資人急於獲利了結。
美股動能在上周消風，因為個人支出、初領失業救濟金與房屋銷售等數據都出現經濟趨緩跡象，即便5月個人消費支出指數（PCE）年升率降至2.6%，強化Fed今年稍後可能降息的預期，仍撐不起股市的樂觀氛圍。
7月將是關鍵。首先是5日公布6月就業報告，預料非農就業人口將增加18.8萬人，失業率持平在4%，顯示勞動市場強韌。此前3日出爐的Fed 6月會議記錄將透露官員對通膨前景的看法。
華爾街正在等待11日公布的6月消費者物價指數（CPI），預估年升率將降至3.1%，有助於加強市場認為Fed最快9月降息的期望。
Fed也將在7月30-31日舉行利率決策會議，預料聯邦資金利率區間將維持在5.25%~5.5%不變。主席鮑爾的記者會談話可能有兩種情境，若暗示Fed想很快降息，他將強調決策取決於未來經濟數據。
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