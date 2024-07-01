奧運電視轉播 收視恐下滑

由於運動迷日益傾向透過社群媒體，觀看喜愛賽事的精彩集錦影片，而非收看電視實況轉播，今年奧運的電視轉播收視觀眾可能減少。愈來愈多民眾、尤其是年輕人都傾向透過短影音追蹤體育賽事，已導致奧運的全球電視收視觀眾顯著下滑。

國際奧委會指出，東京奧運會因新冠疫情而延後到2021年舉行，在比賽期間全球有30.5億人透過電視與網路收看，比2016年里約奧運減少5%，更比2012年倫敦奧運銳減15%。

相較下，在東京奧運期間，於網路上觀看精彩集錦和錄影的次數攀抵280億次，遠高於里約奧運的116億次、和倫敦奧運的19億次。

不過，國際奧委會（IOC）60%的營收來自標售轉播權，這個趨勢可能動搖奧運的財源基石。從1984年洛杉磯奧運以來，夏季奧運的轉播收入已激增九倍。

賽事轉播觀眾減少的部分原因，也是轉播權利金大漲，使專業體育頻道日益採用按次付費觀看的形式，能夠透過傳統電視頻道觀看賽事不再理所當然，收視族群的組成也更偏向核心的運動迷，而非隨性觀看的大眾。