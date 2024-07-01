豐田留才 擬推周休三日

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

日本豐田汽車（Toyota）為了留住人才，打算在今年實施一種新的工作制度，讓一些文書和技術人員可以周休三日。

日本讀賣新聞報導，豐田計劃採用的新制度將允許未直接參與生產的人員周休三日，希望透過開放自行選擇每周工作天數，以提升員工的積極度，並留住訓練有素的員工。總工作時數和薪資水準將不會改變。

根據豐田目前所實施的彈性工時制度，員工的上班時間可以錯開，但每天至少要上班兩小時。新制度將取消這項每日最低限度工時，讓員工可在某幾天拉長工時，以便在總工時不變的情況下有更多的休假日。

豐田這項新制度主要將適用於銷售、採購和會計等文書人員，以及包含軟體、車輛開發和品管在內的技術人員。勞資雙方預計在新制實施前討論工作分配、評鑑方式和其他細節。

豐田的目的在於讓工作制度更有彈性，並鼓勵自主工作，從而增加工作誘因。然而，有人擔心員工會透過加長每日工時，來換取更多的休假日。

為預防此種情形，豐田打算鼓勵員工休妥善規劃的有薪假，也將試著不給員工過多的負擔，例如，超過一定時數的加班，就不能適用此制度。有愈來愈多公司，尤其大企業，都開始讓員工每周休假三天以上，同時更注重工作績效。

工時 豐田

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