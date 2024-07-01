SK海力士啟動四年大投資 押注全球AI需求將出現爆炸性成長

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
SK海力士預計在2028年前投資約750億美元於AI和晶片領域。(美聯社)
SK海力士預計在2028年前投資約750億美元於AI和晶片領域。(美聯社)

SK集團旗下的SK海力士計劃未來四年投資103兆韓元（750億美元），其中八成、約600億美元將投入高頻寬記憶體（HBM）晶片，押注全球人工智慧（AI）需求將出現爆炸性的成長。

SK集團在為期兩天的策略會議後，於6月30日宣布計畫表示，要在2026年前藉由提升獲利能力、優化事業結構、提升綜效等方式，取得80兆韓元（579億美元），以聚焦於AI和半導體部門。

SK集團的策略焦點將是強化從AI晶片、資料中心、一直到AI服務等AI價值鏈，藉此強化在全球的競爭力。會長崔泰源在聲明中說，在轉型時期「需要進行搶先和根本的改革」。

SK海力士計劃在2028年前投資103兆韓元，SK集團旗下的行動通訊商SK Telecom和網路服務供應商SK Broadband，也將在2028年之前共投資AI資料中心事業3.4兆韓元。

作為計畫一環，SK集團將在最高決策組織「Supex追求協議會」下，設立半導體委員會，由SK海力士執行長郭魯正擔任負責人，7月1日開始運作。

在提高獲利能力與改善營運方面，SK集團計劃未來三年內獲得30兆韓元的現金，並將負債權益比控制在100%以內，並且預料將加速精簡219家關係企業。與會的SK集團高層也同意逐步將子公司數量調整到「可管理範圍」，但未具體說明縮減的規模。

SK集團去年稅前虧損10兆韓元，今年預期可轉盈，獲利約22兆韓元。該公司也設下稅前淨利在2026年前達到40兆韓元的目標。

另一方面，崔泰源在會議中也暗示，SK集團多年來在再生能源和生技領域積極擴張，如今可能改變策略。

他說，「我們必須在綠能、化學和生技領域，透過專注於具備技術和競爭力的業務，尋求『質的成長』」。他也預測，集團有望在能源解決方案領域，獲得成長的機會。

南韓首爾高等法院在5月就崔泰源與前總統千金的離婚財產分割案中，判決他須向前妻支付10億美元，當時就有人揣測他將採取行動，提振集團的業務，以支付如此高的金額。

半導體 生技 競爭力

延伸閱讀

4年41座晶圓廠將投產…北京扶植中企 歐憂晶片市占降

HBM4商機爆發的黑馬-創意

歐盟憂晶片業在陸市占降 恩智浦、英飛凌等恐受衝擊

SK海力士否認委託創意設計下世代關鍵元件訂單

相關新聞

國會選舉極右派可能掌權 法國政盪富豪們緊急應變

法國30日進行國會選舉第一輪投票，極右派很有可能掌權，在這個歐盟核心國家掀起重大變局，從而導致法國乃至整體歐洲市場陷入動...

SK海力士啟動四年大投資 押注全球AI需求將出現爆炸性成長

SK集團旗下的SK海力士計劃未來四年投資103兆韓元（750億美元），其中八成、約600億美元將投入高頻寬記憶體（HBM...

美經濟顯現趨緩 標普500走勢進入關鍵7月

在美國經濟顯現趨緩跡象之際，美股標普500指數的漲勢也陷入停滯，7月對今年的美股走勢將至關重要，因為幾個即將到來的幾個重...

菲國鎳供應跟大陸別苗頭 拚當全球電池要角

菲律賓政府，正以「沒有中國」的鎳礦供應鏈，積極爭取西方國家投資，進一步開發鎳礦資源，目標是成為中國大陸以外的另一個鎳料供...

輝達執行長黃仁勳 賣自家股還沒結束

美國AI晶片大廠輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳今年來透過預先安排好的交易計畫，累計出售價值1.23億美元的輝達...

美中貿易戰 延燒高球場

美中貿易戰戰場似乎正擴及高爾夫球場：美國兩大高爾夫球車生產商上周請求拜登政府，對來自中國大陸的高爾夫球車和其他低速電池驅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。