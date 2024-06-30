SK海力士2028年前將投資750億美元 加強AI及晶片業務

SK海力士計劃未來四年投資103兆韓元（750億美元），其中八成、約600億美元將投入高頻寬記憶體（HBM）晶片，押注全球在人工智慧（AI）領域將有爆炸性的成長。

作為這項計畫的一環，該公司在SK集團最高決策組織「Supex追求協議會」下，設立半導體委員會，由SK海力士執行長郭魯正擔任負責人，7月1日開始運作。南韓最大的行動通訊商之一的SK Telecom和網路服務供應商SK Broadband，也將在2028年前對AI資料中心業務，合計投資3.4兆韓元。

這些計畫是在SK集團在為期兩天的策略會議後，於6月30日發布。這場在京畿道利川市的集團研究中心舉行的會議，約有20位SK集團高層參與，目前在美國參訪科技大廠的SK集團會長崔泰源則透過視訊進行討論，除審視關鍵業務的績效外，也商討集團整頓方針，定調未來方向。

SK集團在會後聲明中表示，將把重心放在提升AI價值鏈，從AI晶片、資料中心，乃至個人化AI助手等AI服務，藉此強化在全球的競爭力。崔泰源在聲明中說，在轉型時期「需要進行搶先和根本的改革」。

為了推動新的投資計畫並回饋股東，SK集團設下目標，力拚2026年前取得80兆韓元（579億美元）資金，方法是透過提升獲利能力、優化事業結構、提升綜效等方式。這些目標也包含三年內獲得30兆韓元的自由現金流，將負債權益比控制在100%以內。

這意味著SK集團料將加速精簡其219個關係企業。在會議期間，集團高層確實也同意逐步將子公司數量調整到「可管理範圍」，但未具體說明縮減的規模。

SK集團去年稅前虧損10兆韓元，今年預期可由虧轉盈，轉為獲利約22兆韓元。該公司也設下稅前淨利在2026年前達到40兆韓元的目標。

另一方面，崔泰源在會議中也暗示，SK集團多年來在再生能源和生技領域積極擴張，如今可能改變策略。他說，「我們必須在綠能、化學和生技領域，透過專注於具備技術和競爭力的業務，尋求『質的成長』」。他也預測，集團有望在能源解決方案領域，獲得成長的機會。

南韓首爾高等法院在5月就崔泰源與前總統千金的離婚財產分割案中，判決他須向前妻支付10億美元，當時就有人揣測他將採取行動，提振集團的業務，以支付如此高的金額。