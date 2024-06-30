輝達會錄取的人一定要擅長「STAR法則」！從投履歷到面試 前HR親揭眉角

摘要 1.要加入輝達，除了掌握寫程式的技術知識，關鍵更在於「跟別人不一樣」。 2.另外運用人脈，透過輝達強大的「員工推薦計畫」，你也很可能成為幸運的一員。

輝達（Nvidia）今年乘著人工智慧浪潮，市值一舉贏過蘋果、微軟，躍居於全球市值第一大公司，這家市值突破3.4兆美元的晶片巨頭，不僅引領了AI技術的發展，也成為眾多求職者夢寐以求的職場。

要成功收到輝達錄取通知，求職究竟該留意哪些關鍵？

3位輝達員工——輝達全球招募副總裁杜蘭（Lindsey Duran）、輝達與Google前人資法克蕾爾（Stefanie Fackrell）、一位不願具名的輝達印度廠軟體工程師，各別分享了他們的面試經驗。

第3位匿名工程師，目前在輝達工作3年且成功獲得升遷，他向《商業內幕》坦承，當初也有錄取亞馬遜（Amazon）與LinkedIn等公司，但最後選輝達，是因為薪資待遇與成長機會更為優渥。

必備扎實的技術基礎

輝達全球招募副總裁杜蘭則強調，輝達要找的人要有強大數理背景，求職者一定要擅長某項技術領域，或擁有某個領域的專業知識。

這些領域包括：機器學習、人工智慧、電腦視覺化、程式設計、深度學習演算法、資料處理或GPU應用等。

匿名工程師也強調，必須具備扎實的數據結構（data structures）與演算法知識，因為輝達進行的最初幾輪面試裡，寫Code等技術測驗占了相當大的比例，也會為之後的面試大大加分。

這些專業技術測驗，不僅是要解決問題，還是展現邏輯思維，與拆解複雜難題的機會。

別怕開口、善用內部推薦

匿名工程師提到，可以善用「內部推薦」來申請理想的職位，他說自己當初先在官網投了履歷，隨後發現，母校幾位校友已在輝達上班，學長姐們的內推多少有些加持。

尤其現在求職市場競爭激烈，跨國企業的履歷甚至靠電腦初選，內部推薦可以讓你的申請脫穎而出，獲得更多的關注和機會。

所以不要怕開口，如果能夠好好運用人脈，請朋友或認識的人「內舉不避親」，不失為一個有效的好方法，也能為自己搏一次機會。

杜蘭指出，輝達有一個非常強大的「員工推薦計畫」，公司也經常參考該計畫，來做出最終錄取決定。

用「STAR原則」描述工作經歷

能夠自信且有條理，把過去的工作經歷向面試官侃侃而談，是面試成功的關鍵。

匿名工程師說，面試官很看重求職者「講故事的能力」，因此應多在履歷或自我介紹中，運用「STAR原則」——Situation（情境）、Task（任務）、Action（行動）、Result（結果），來描述你的個人故事。

例如：不要只說建造了某樣東西，而是告訴面試官，「為什麼」我的團隊能正確打造出成果。不只紙上功夫，你也必須了解每項專案的實際商業應用。

這呈現出，你不只擁有解決問題的能力，也能為公司帶來特定的價值和潛力。

瞭解公司文化和團隊

輝達前人資法克蕾爾（Stefanie Fackrell）建議，在面試前，去好好研究公司官網，研究你申請的職位，了解公司競爭對手是誰。如果你沒有做過研究，肯定回答不出來。

當面試官問你：「你對這家公司有多了解？」你就能好好發揮，且能讓你更有策略展示自己的能力。

匿名工程師則建議，即使不認識對方，你可以主動用Cold Email聯繫特定的輝達員工，因為這些人有可能會變成你未來同事，你可以藉機瞭解團隊的運作方式和文化氛圍，並判斷公司的文化和行事風格，是否符合你個人需求。

展現特色，但避免過度自信

法克蕾爾提醒，千萬不要因為得到面試機會就志得意滿，認為自己什麼都知道，已經掌握了一切。這樣一來，可能會導致你忽視對公司的研究，給面試官留下不好的印象。

面試時一定要說出自己為什麼跟別人不一樣，杜蘭說，「你必須有一項東西，可以顯示自己的獨特之處。」

法克蕾爾表示，求職者一定要避免在面試中顯得過於隨意或不認真，因為面試官一眼就能察覺出你是否真正投入和重視這次機會，因此一定要表現出你的真誠和專業態度。

接受失敗並持續成長

輝達的文化鼓勵員工接受失敗，只要你努力改進、勤奮工作並從錯誤中學習，失敗也是成長的一部分。

擁有這樣的心態，不僅能夠在面試中展現出你的韌性和學習能力，也能在實際工作中幫助你不斷進步。

其實這些建議並不只對進入輝達有幫助，也能幫助你在申請其他大科技公司時，從激烈的競爭中脫穎而出。

資料來源：CNBC、BI、BI、BusinessToday

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