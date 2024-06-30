2028年前擬投資2.4兆元 SK海力士盼加強AI及晶片業務

南韓SK海力士公司為全球第2大記憶體晶片製造商，其母公司鮮京集團今天表示，將在2028年前投資103兆韓元（約新台幣2兆4250億元）加強晶片業務，把重點放在人工智慧（AI）領域。

路透社報導，鮮京集團（SK Group，或稱SK集團）還計劃在2026年底前取得80兆韓元資金，用於投資AI和半導體及回饋股東，同時精簡其超過175家的子公司。

這家規模龐大的企業集團在為期2天的策略會議後，概述上述計畫，目的是在主要收益來源SK海力士（SK Hynix）及集團的電動車電池部門遭受重大損失後重振業務。

鮮京集團表示，將透過專注於AI價值鏈來提高競爭力，其中包括高頻寬記憶體（HBM）晶片、AI資料中心，以及個人化AI助手等AI服務。

鮮京集團會長崔泰源（Chey Tae-won）於聲明中表示，在轉型時期，「需要進行搶先和根本的改革」。

在會議期間，集團高層也同意逐步將子公司數量調整到「可管理範圍」，但未具體說明縮減的規模。