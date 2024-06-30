頻遭環保人士反對 美國監管機構仍批准路州液化天然氣廠

美國聯邦能源管理委員會近日批准路易斯安那州（Louisiana）的一項液化天然氣（LNG）計畫，這項計畫一直是環保人士批評的焦點，也是美國總統拜登政府能源政策的試金石。

路透社報導，聯邦能源管理委員會（Federal Energy Regulatory Commission, FERC）以2比1的票數允許液化天然氣廠Calcasieu Pass二號廠（Calcasieu Pass 2,CP2）以及一條長137公里的相關管線建設和營運。

即將卸任的聯邦能源管理委員會委員克勒孟茲（Allison Clements）投下反對票，她說：「這些專案將產生大量溫室氣體，相當於每年讓180萬輛以化石燃料驅動的新車上路。」

由液化天然氣公司Venture Global LNG提出的這個數以十億計美元的出口工廠，每年將向歐洲、日本、中國，以及美國出口商供應2000萬公噸的超低溫液化天然氣。

Venture Global LNG在投票後發布聲明表示：「這項專案對全球能源安全以及支持能源轉型至關重要，同時還會為路易斯安那州與美國帶來就業機會及經濟成長。」

環保人士批評這項專案，認為它將鞏固化石燃料的使用，這會向周邊社區排放大量污染物，同時加劇全球暖化。

聯邦能源管理委員會的批准，為Venture Global LNG成為僅次於錢尼爾能源公司（Cheniere Energy）的美國第2大液化天然氣出口商鋪路。

Venture Global LNG總部位於維吉尼亞州（Virginia），目前在路易斯安那州有2座正在營運或開發中的工廠，目標是在未來建造1億噸液化天然氣產能。

這是拜登政府今年1月暫停新的液化天然氣專案出口許可，以審查經濟和環境影響以來，第一座獲得建設授權的工廠。這次審查預計會在11月美國總統大選後完成。