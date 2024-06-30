快訊

中職／暴雷？悍將7/11排好「育成降臨」 球團回應了

民主基金會遭爆卡執行長人事案 真正用意在卡韓國瑜？

路透：印度官方針對增加中國鋼鐵進口量 展開談判

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
路透近日引述一名印度政府知情人士透露，在當地主要生產商不斷呼籲提高關稅的背景下，印度鋼鐵和貿易部正就增加中國商品進口量進行談判。圖／取自俄羅斯衛星通訊社微博
路透近日引述一名印度政府知情人士透露，在當地主要生產商不斷呼籲提高關稅的背景下，印度鋼鐵和貿易部正就增加中國商品進口量進行談判。圖／取自俄羅斯衛星通訊社微博

印度與中國大陸經貿關係或將再度發生變化，如今傳出印度政府即將針對中國大陸商品進口增加議題開展談判。據路透報導，一名印度政府知情人士近日透露，在當地主要生產商不斷呼籲提高關稅的背景下，印度鋼鐵和貿易部正就進口增加的問題進行談判，特別是廉價的中國大陸商品。

報導指出，印度政府初步數據顯示，截至3月的財年中，印度成為鋼鐵淨進口國，這一趨勢仍在繼續，4月和5月成品鋼進口量創五年新高。4月至5月，印度進口110萬公噸成品鋼，較去年同期成長19.8%。

知情人士表示，印度正在監控價格低廉的中國進口商品，因為近幾個月來，中國持續成為亞洲第三大經濟體印度最大的鋼鐵出口方。

另，報導提到，印度鋼鐵生產大廠如包含塔塔鋼鐵公司（Tata Steel）在內的公司對進口量急劇上升感到擔憂與震驚，一再呼籲印度政府干預並提高進口稅。然而，印度鋼鐵部以當地需求強勁為由拒絕了這些呼籲。

與此之前，安賽樂米塔爾新日鐵印度公司（Arcelor Mittal Nippon Steel India）銷售與行銷總監兼副總裁Ranjan Dhar曾表示，由於進口激增，印度政府應考慮將鋼鐵基本關稅從7.5%提高到12.5%。「我們（印度）應該立即恢復到之前的12.5%關稅制度。」

據了解，中國鋼鐵產量近年快速成長，近年更是生產全球逾半的鋼鐵。單是在2023年，中國鋼鐵產量就增加達36.2%，超過9,000萬噸。同時，中國鎖定拉丁美洲國家為美國的替代市場傾銷鋼鐵。不過，此舉引發包括墨西哥、智利等拉美國家反彈，相繼宣布對未簽訂自由貿易協定（FTA）國家的鋼鐵徵收最高50%的關稅，以反制中國鋼鐵傾銷。

印度 美國

延伸閱讀

蕭茲提汽車貿戰解方：中歐都徵15%關稅 歐盟批「幼稚、短視」

全球熱翻！20首都35℃高溫天數 30年來增52%

印度公債將納入小摩指數 可望迎接數百億美元資金流入

中國傾銷鋼鐵引眾怒 拉美國家祭高關稅反制

相關新聞

路透：印度官方針對增加中國鋼鐵進口量 展開談判

印度與中國大陸經貿關係或將再度發生變化，如今傳出印度政府即將針對中國大陸商品進口增加議題開展談判。據路透報導，一名印度政...

中資跨境電商稱霸全球 唯日、印市場銅牆鐵壁難以打入

全世界想網購的人，最常打開手機裡哪些電商App來血拚？前10名最大共同點是有7家電商為中資，但也有與全球潮流逆行的市場，只擁護美國與本土企業電商。

美股帶勁上半年寫佳績 川普勝選機率增...後市添變數

今年上半年表現火熱的美國股市，卻在上周五（28日）最後一個交易日提不起勁，就連通膨降溫這種通常為利多的消息也無濟於事，似...

拜川辯論後抗通膨債抬頭 交易員押寶川普概念股

美國總統大選首場電視辯論會過後，現任總統拜登因表現嚴重失常而使對手川普勝選機率看增，促使股市交易員紛紛調整部位、轉而押寶...

歐盟憂晶片業在陸市占降 恩智浦、英飛凌等恐受衝擊

歐盟執委會日益擔心，隨著北京加強投資半導體業並嘗試在關鍵技術上實現自給自足，歐盟晶片製造商在中國大陸的市占率可能銳減。

高盛、小摩示警 美股恐回檔

美股標普500指數今年來走勢銳不可當，屢創歷史新高，但數家券商開始示警。高盛估計，標普500可能會在美國總統大選前下跌1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。