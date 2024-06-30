加拿大部長敦促西捷和罷工機械師 與工會達成協議

加拿大西捷航空（WestJet Airlines）取消235個航班，影響3萬3000名乘客之下，加國勞工部敦促資方與代表罷工飛機維修人員的工會解決歧見並達成協議。

路透社報導，加拿大勞工部長歐黎根（SeamusO'Regan）原本為避免航空機械師聯合會（AMFA）的約680名西捷航空飛機維修人員罷工而早一步採取行動，要求加拿大產業關係協議會（Canada IndustrialRelations Board）透過具有約束力的仲裁解決合約糾紛。

產業關係協議會確實於昨天透過仲裁下令敲定合約，但補充說，歐黎根的轉介「並不具有中止罷工或停工權利的效果」。

歐黎根在社群媒體X表示，今天稍早審查產業關係協議會的決定後，他尊重這間獨立於政府的機構的權威。

歐黎根今晚結束協商後表示：「我告訴他們（西捷航空和航空機械師聯合會），他們需要與加拿大產業關係協議會合作，解決歧見並達成第一份協議。」

西捷航空表示，在加拿大7月1日國慶4天連假期間，他們排定的載客量達25萬人。

身為加拿大第2大航空公司，西捷航空總裁佩恩（Diederik Pen）今天告訴媒體說，公司目前以約30至50架飛機來維持最低限度的服務，即每天約150個航班。

西捷航空執行長范洪斯布魯赫（Alexis vonHoensbroech）表示，航空機械師聯合會拒絕談判，並稱這次罷工「極具破壞性，基本上是由一個試圖侵入加拿大的流氓美國工會所為」。

航空機械師聯合會代表艾弗希德（Ian Evershed）則表示，范洪斯布魯赫的言論令人失望，並主張是西捷航空拒絕談判。