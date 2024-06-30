美股帶勁上半年寫佳績 川普勝選機率增...後市添變數

今年上半年表現火熱的美國股市，卻在上周五（28日）最後一個交易日提不起勁，就連通膨降溫這種通常為利多的消息也無濟於事，似預告接下來走勢不妙。從歷史來看，美股上半年表現強勁，下半年往往也會有不錯表現，只是今年多了川普可能再度入主白宮的變數。

標普500指數上周五跌0.4%，今年上半年勁揚14.5%，成分股市值增加6兆美元，創上半年最高紀錄。

不過，美股今年來近60%漲勢是由輝達、微軟、亞馬遜、Meta和蘋果這五檔科技巨擘帶動，令人擔憂廣度不足。

那斯達克綜合指數上周五跌0.7%，道瓊工業指數跌0.1%。兩項指數上半年分別勁揚逾18%與3.8%。

費城半導體指數和台積電（2330）ADR上周五各漲0.9%和1.3%，上半年分別大漲31.1%和67.1%。

聯準會偏好的通膨指標，個人消費支出（PCE）物價指數一如預期降溫，但有策略師說，投資人似乎對經濟數據心態丕變 。

投資人顯然正為另一個變數調整布局。拜登在美國總統候選人首場辯論會表現不佳，升高川普再度入主白宮的預期。

品浩（PIMCO）董事總經理坎崔爾說：「最大重點在於赤字會居高不下，尤其若川普當選，關稅可能會上升。」