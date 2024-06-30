特斯拉股價將現狂野走勢 彭博點出三因素

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
電動車大廠特斯拉（Tesla）。 美聯社
電動車大廠特斯拉（Tesla）。 美聯社

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價罕見的平靜期就要結束了？彭博資訊點出三大催化因素提醒投資人，未來六周特斯拉可能就要再回到它通常的狂野震盪走勢。

催化劑第一劑是，特斯拉7月2日將公布第2季交車報告，而交車量一向是非常重要的數據；第二劑，7月稍後將公布財報，獲利數字通常大大影響股價；第三劑是8月初，特斯拉預定發表自駕計程車，而新產品的展望總是個很能發揮的題材。

根據花旗集團彙整的選擇權交易資料，投資人正針對8月中旬時特斯拉股價可能漲或跌15%都建立倉位。但策略師說，特斯拉的股價波動可能遠不止於此。

花旗股票交易策略師費維克說，「特斯拉的選擇權，低估了三大催化劑會引發的波動」。他說，過去這類事都會觸發股價大幅漲跌，且擴及特斯拉的供應商和其他電動車廠。

分析師預期特斯拉第2季的交車數量和獲利、營收仍是往下走，不過這是大家都已了解的狀況，除非降幅太大，反而可能因為利空出盡，股價反而上漲。

由於特斯拉執行長馬斯克試著要將特斯拉重新定位為AI公司，自駕計程車的亮相，攸關能否向投資人展現特斯拉可以成為AI主導者。

技術分析顯示，特斯拉股價目前仍低於200日移動均線，但上周急拉，暗示形勢可能轉變。

投資人 特斯拉 電動

延伸閱讀

這家英國新創的新款電動車電池 充電「不到5分鐘」就有80%

研究：特斯拉的電動新車品質不再領先傳統車廠

儘管逆風不斷 特斯拉卻握有「這巨大優勢」：仍領先傳統車廠

幼兒受困特斯拉車內！但電池沒電 加上車主不熟導致打不開車門

相關新聞

美股帶勁上半年寫佳績 川普勝選機率增...後市添變數

今年上半年表現火熱的美國股市，卻在上周五（28日）最後一個交易日提不起勁，就連通膨降溫這種通常為利多的消息也無濟於事，似...

歐盟憂晶片業在陸市占降 恩智浦、英飛凌等恐受衝擊

歐盟執委會日益擔心，隨著北京加強投資半導體業並嘗試在關鍵技術上實現自給自足，歐盟晶片製造商在中國大陸的市占率可能銳減。

菲國躍東南亞綠能領頭羊 吸引國內外資金湧入

菲律賓當局的政策取向著重綠能發展，且對相關投資設限較少，近來吸引國內外資金注入。如今菲律賓已超越鄰國，躍居東南亞地區計畫...

拜川辯論後抗通膨債抬頭 交易員押寶川普概念股

美國總統大選首場電視辯論會過後，現任總統拜登因表現嚴重失常而使對手川普勝選機率看增，促使股市交易員紛紛調整部位、轉而押寶...

高盛、小摩示警 美股恐回檔

美股標普500指數今年來走勢銳不可當，屢創歷史新高，但數家券商開始示警。高盛估計，標普500可能會在美國總統大選前下跌1...

特斯拉股價將現狂野走勢 彭博點出三因素

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價罕見的平靜期就要結束了？彭博資訊點出三大催化因素提醒投資人，未來六周特斯拉可能就要再回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。