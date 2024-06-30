特斯拉股價將現狂野走勢 彭博點出三因素

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價罕見的平靜期就要結束了？彭博資訊點出三大催化因素提醒投資人，未來六周特斯拉可能就要再回到它通常的狂野震盪走勢。

催化劑第一劑是，特斯拉7月2日將公布第2季交車報告，而交車量一向是非常重要的數據；第二劑，7月稍後將公布財報，獲利數字通常大大影響股價；第三劑是8月初，特斯拉預定發表自駕計程車，而新產品的展望總是個很能發揮的題材。

根據花旗集團彙整的選擇權交易資料，投資人正針對8月中旬時特斯拉股價可能漲或跌15%都建立倉位。但策略師說，特斯拉的股價波動可能遠不止於此。

花旗股票交易策略師費維克說，「特斯拉的選擇權，低估了三大催化劑會引發的波動」。他說，過去這類事都會觸發股價大幅漲跌，且擴及特斯拉的供應商和其他電動車廠。

分析師預期特斯拉第2季的交車數量和獲利、營收仍是往下走，不過這是大家都已了解的狀況，除非降幅太大，反而可能因為利空出盡，股價反而上漲。

由於特斯拉執行長馬斯克試著要將特斯拉重新定位為AI公司，自駕計程車的亮相，攸關能否向投資人展現特斯拉可以成為AI主導者。

技術分析顯示，特斯拉股價目前仍低於200日移動均線，但上周急拉，暗示形勢可能轉變。