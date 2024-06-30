高盛、小摩示警 美股恐回檔
美股標普500指數今年來走勢銳不可當，屢創歷史新高，但數家券商開始示警。高盛估計，標普500可能會在美國總統大選前下跌10%、陷入修正，但隨後冷門股將帶頭反攻。摩根大通（小摩）則相當悲觀，預估標普500到年底前將比當前水位重挫23%。
高盛策略專家羅布納（Scott Rubner）在5、6月準確看多美股，如今他的模型顯示，7月17日過後股市將有修正，即從波段高點下挫10%。
他在報告中說：「我會想在7月4日過後降低曝險」。高盛避險基金主管帕斯夸利耶洛（Tony Pasquariello）也說，美股回檔的可能性提高。
羅布納預料美股將出現「選前修正」，理由是開學季之前流動性減少，8月原本就是美股淡季，11月美國總統大選將加劇此一拉回幅度，法人將被迫出售賺錢的多頭部位。
然而，羅布納認為，大選後受冷落類股將反彈，輝達（Nvidia）等五大科技巨擘的表現將遭標普500指數的其他495檔成分股超越，價值股與小型股的績效會超車大型科技股。
小摩的克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）是最看空美股的專家之一。他重申先前預測，估計標普500將年底前跌至4,200點。與28日收盤價5,460.48點相比，等於重挫23%。
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