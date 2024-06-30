拜川辯論後抗通膨債抬頭 交易員押寶川普概念股

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國現任總統、民主黨總統候選人拜登（左）與共和黨總統候選人川普（右）27日舉行首場辯論。（路透）
美國現任總統、民主黨總統候選人拜登（左）與共和黨總統候選人川普（右）27日舉行首場辯論。（路透）

美國總統大選首場電視辯論會過後，現任總統拜登因表現嚴重失常而使對手川普勝選機率看增，促使股市交易員紛紛調整部位、轉而押寶川普概念股，債券策略師則建議買進抗通膨債券，以規避川普政策助長通膨的風險。

現年81歲的拜登辯論時口齒不清，時而答非所問，加深選民對他老態畢露的疑慮。從民主黨議員，到挺拜登的金主、電視主播到紐約時報專欄作者群，勸退呼聲四起。但拜登28日在造勢場合表示，體力和表達能力雖不如前，仍將全力拚贏11月大選，絲毫不見有退選之意。兩位民主黨籍前任總統歐巴馬與柯林頓也表態支持他選到底。

選舉結果仍在未定之天，但瑞銀全球財富管理美洲區投資長馬瑟里認為，拜登首辯表現差勁已提升川普二度入主白宮的機率，那種結果「必將影響市場與政府政策」。他建議投資人重新評估在非必需消費品與再生能源股的曝險，並考慮加碼可能受惠於川普2.0的股票。

民主黨政策受惠股指數 圖／經濟日報提供
民主黨政策受惠股指數 圖／經濟日報提供

馬瑟里舉例說，川普主張鬆綁法規，這有利信用卡公司（如Discover和Capital One）以及健康保險業者（如UnitedHealth、Humana和CVS Health）；川普常發表強硬的反移民言論，對民營監獄業者（如GEO和CoreCivic）可能是利多；社群媒體股「川普媒體與技術集團」也可望受惠，但該股28日盤前飆漲17%，終場收跌11%；川普向來不避諱支持油氣業，並揚言若選贏，阿拉斯加野生動物保護區將再度開放油氣鑽探。

對照下，再生能源股Sunrun、First Solar和Sunnva股價28日同步重挫，跌幅分別為11%、9.8%和14%，凸顯交易員眼看共和、民主兩黨辯論會後聲勢此消彼長，而順勢調節持股。

巴克萊銀行利率策略師龐德與希爾在研究報告中表示，看完總統大選辯論後，債市首選交易趨於明朗：買進美國抗通膨債券（TIPS）。他們指出，川普看來勝券在握，基於他競選政見包括提高進口關稅和大規模減稅，市場應「考量未來數年通膨超標風險可觀」，簡單對策就是押注5年期TIPS表現將凌駕5年期美國公債，導致兩者殖利率差距-即「平衡通膨率」-將從現約2.25%擴大至2.5%。

川普 拜登 通膨

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