聯邦快遞 開通美中新航線

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
聯邦快遞（FedEx）近期在青島和廈門開通至美國的全新國際貨運航線，並將在該地建立國際口岸操作中心，提升操作和清關效率，滿足當地客戶日益增長的商貿需求。（圖／取自新華社）
聯邦快遞（FedEx）近期在青島和廈門開通至美國的全新國際貨運航線，並將在該地建立國際口岸操作中心，提升操作和清關效率，滿足當地客戶日益增長的商貿需求。（圖／取自新華社）

聯邦快遞（FedEx）近期在青島和廈門開通至美國的全新國際貨運航線，並將在該地建立國際口岸操作中心，提升操作和清關效率，滿足當地客戶日益增長的商貿需求。

據中國網報導，這是聯邦快遞首次在青島和廈門開通國際貨運航線。開通初期，航線每周飛一個航班。

其中一條航線從青島膠東國際機場起飛，經停日本大阪，前往聯邦快遞在美國的主要轉運樞紐城市，山東地區客戶出口北美的包裹或重貨，運輸時間相比以往預計將縮短一天。

另一條航線從廈門高崎國際機場起飛，經停韓國仁川，至美國阿拉斯加州安克拉治，將為廈門及福建地區客戶提供更大的運能，也有助縮短客戶出口北美包裹和重貨的運輸時間。

聯邦快遞中國區操作副總裁許寶燕表示，此次開通全新國際貨運航線，是聯邦快遞積極響應大陸外貿增長需求，深化與當地市場合作的舉措，「新增航線可以有效增強中國主要二、三線城市與亞太和北美市場之間的運力連接，幫助當地企業更好地連接全球市場。」

客戶 廈門 航線

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