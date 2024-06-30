馬來西亞 邁向資料中心新強權

隨著雲端運算和人工智慧（AI）需求激增，馬來西亞正在成為東南亞和整個亞洲大陸的資料中心強權。

過去幾年，大馬吸引了數十億美元的資料中心投資，包括來自Google、輝達及微軟等科技巨頭的投資。

資料中心情報公司DC Byte亞太區董事總經理莫菲（James Murphy）表示，大部分投資都集中在與新加坡接壤的小城市新山（Johor Bahru）。他說，兩年前從零開始的新山，看來將在幾年內超越新加坡，成為東南亞最大市場。

在DC Byte的2024年全球資料中心指數中，新山被列為東南亞成長最快的市場。

DC Byte的報告說，新山的資料中心總供應量為1.6百萬瓩（GW），包括正在興建、已承諾或處於規劃早期階段的計畫在內。資料中心容量通常透過所消耗的電量來衡量。

財經新聞網站CNBC報導，如果亞洲所有規畫的容量都上線，馬來西亞只會落居在日本和印度等大國之後。在此之前，日本和新加坡目前在即時資料中心容量方面領先亞洲各國。

傳統上，對於資料中心基礎設施和儲存的投資，絕大多數都會流向日本、新加坡以及香港等成熟市場。然而，根據全球資料中心供應商EdgeConneX的報告，新冠疫情肆虐全球促使各國加速數位轉型和採用雲端，使大馬和印度等新興市場對雲端供應商的需求激增。

對AI服務持續旺盛 的需求，需要專門的資料中心來容納大量資料與運算能力，以訓練和部署人工智慧模型。墨菲說，雖然許多AI資料中心將興建在日本等成熟市場，但新興市場也將因其有利的特性而吸引投資。

AI資料中心需要大量的空間、能源，以及供冷卻使用的水，而馬來西亞等新興市場的能源和土地價格較低廉，比香港和新加坡等資源有限的小城邦更具優勢。

大馬對資料中心的友善政策也使其成為極具魅力的市場。當局在2023年推出綠色通道路徑（Green Lane Pathway）計畫，以簡化電力審核，將資料中心的交付時間縮短至12個月。