菲國躍東南亞綠能領頭羊 吸引國內外資金湧入

菲律賓當局的政策取向著重綠能發展，且對相關投資設限較少，近來吸引國內外資金注入。如今菲律賓已超越鄰國，躍居東南亞地區計畫型乾淨能源工程的領頭羊。

彭博資訊報導，菲律賓目標是在2030年前，將再生能源在全國供電來源的占比，由目前大約20%提高至1/3以上。

此外，也強制要求電力供應商自2023年起，每年必須增加至少2.52%來自再生來源的電力，比2020年多1%。儘管目前僅有3%達成前項目標所需的供電設施正在興建中，但已經往前邁進一步。

報導指出，全球淨零目標和抑制氣候變遷衝擊的努力成功與否，將取決於菲律賓在內依賴燃煤發電的新興國家的能源轉型。但許多中等收入國家正苦於在減碳、日增的能源需求，以及經濟成長的需要之間取得平衡。

上個月在馬尼拉舉行的乾淨能源論壇上，一些能源業者對菲律賓的潛力充滿期待，相較下，鄰近國家的資金和法規問題，妨礙了這領域的進展。

總部位於奧斯陸的再生能源開發商Scatec ASA執行長皮爾斯考格說，「許多其他市場在法規上仍存在挑戰，但我們在菲律賓看到許多繼續成長的機會」。

參與菲國再生能源工程的公司，還有日本的Advantec、新加坡的韋能能源（Vena Energy）與菲國本地的Citicore Renewable Energy Corporation和SP New Energy等。

菲律賓過去幾任政府已陸續鬆綁對大規模能源工程的限制；近年來也公布離岸風電開發策略，並祭出進口關稅和政府租稅獎勵措施；此外，也允許外資全資擁有當地再生能源企業。

據彭博新能源財經（BloombergNEF），這些措施都已幫助菲國在2022年的乾淨能源投資，由一年前增加41%至13億美元。

其中，菲國政府允許外資擁有當地再生能源計畫的全部所有權的政策，已幫助當地取得99百萬瓩（GW）的風電和太陽能建設，足以供應全國電力，也多過越南的86 GW，更是印尼的約五倍。

此外，與許多鄰近國家由國營事業主導電力市場不同，菲律賓允許私人企業參與電力的生產與銷售。

諮詢業者Wood Mackenzie說，未來五年，菲律賓和馬來西亞再生能源裝置容量的成長，勢將領先東南亞各國。而目前領先的越南，將出現負成長。

菲國要加速能源轉型，勢必得延長將電力輸送至7,000多個島嶼的傳輸線，也得擴充國內電網容量、增加儲電容量，並簡化土地使用許可的核發手續。