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彭博：美預算赤字激增 經濟恐有風險

聯合報／ 編譯任中原、記者陳儷方／綜合報導

美國總體經濟和貨幣政策，牽動全球資本市場和台股走勢。但根據彭博資訊報導，美國紐約聯邦準備銀行前總裁杜雷（Bill Dudley）憂心指出，美國財政持續惡化，國會預算處（CBO）最新預估，今年政府必須再多借四千億美元，來彌補預算赤字，且未來十年將多借數兆美元。投資人有充分理由擔憂美國政府財政惡化趨勢，雖無須擔憂負債過多將對貨幣市場造成立即影響，但也應擔憂會出現負債與利率上升循環。

美國總統大選上周舉辦首場電視辯論為大選加溫，永豐投顧指出，選情變動與選舉結果對資本市場而言都是不確定性因素，尤其兩黨對於貨幣政策的看法歧異，為美國聯準會下半年是否降息投下變數。

保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，美國財政及經濟動能、聯準會降息動向，以及美國總統大選前的投資情緒，都將影響下半年台股表現。

杜雷則指出，CBO的預估確實凸顯問題嚴重。CBO已將二○二四年度（截至今年九月底止）的聯邦赤字預估額從一點五兆美元上修到一點九兆美元，支出增加是因軍援以色列與烏克蘭、免除學生貸款及利率居高不下。CBO預估，未來十年的赤字額為二十二點一兆美元，比二月時預估的二十兆美元進一步增加，且這項預估還假定國會不會在二○二五年減稅與就業法到期時，將效期再予延長。

杜雷表示，每當美國財政部意外需要加發公債，通常是標售短期國庫券；如果利率持續居高，財政部可能把國庫券延展為較長期公債。這會使投資人擔憂國庫券將大量湧入，打擊債市，吸乾現金，並引發短期利率飆升，重演二○一九年九月貨幣市場動盪的困局。

杜雷指出，真正問題在於美國承受龐大且持久的財政赤字，將對經濟造成風險。政府舉債愈大，就愈可能形成惡性循環，亦即政府負債與利率水位形成上升循環。政府負債加重，也使聯準會不得不容許通膨上升，使負債的價值縮水。

美國 負債 貨幣

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