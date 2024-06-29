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訪調：電動車充電設施太缺 美近50％車主考慮換回汽油車

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
麥肯錫的消費者研究指出，美國受訪的電動車車主中，有46%考慮換回汽油車。美聯社
麥肯錫的消費者研究指出，美國受訪的電動車車主中，有46%考慮換回汽油車。美聯社

麥肯錫（McKinsey）近來的消費者研究指出，美國受訪的電動車主中，有46%考慮換回汽油車。美國電動車車主的變心比率高居世界第二，僅次於澳洲的49%。相形之下，全球受訪的電動車車主中，平均只有29%想換回汽油車。

受訪車主想放棄電動車的頭號原因，是充電基礎設施不足。其他理由包括住家附近缺乏充電站、擔憂長途行駛等。

里程焦慮和充電設施短缺，一直是電動車普及的主要障礙，但這些問題可能會讓當前的電動車駕駛，回頭改用燃油車，會讓艱難的電動車轉型，再受打擊。

車界努力提高電動車的里程續航力，並縮短充電時間，但基礎設施不夠充足，仍讓部分地區幾乎非得靠汽油車代步。而且儘管有許多民眾對電動車有興趣，但當前出售的電動車往往車款太大、價格太高、或不夠實用，難以取代汽油車。

拜登政府撥款75億美元建設充電基礎施設，並誓言要在2030年前增加50萬個電動車充電站。但目前為止進展緩慢，方案兩年前通過以來，僅有少數充電站啟用。

美國 車主 電動

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