快訊

金曲紅毯／安迪帥兒Marz23入圍歌王 媳婦低胸黑禮服襯完美身形太辣

誇口「對標」輝達、股價曾破1300元 這家陸廠如今下市了

極樂監獄生活？囚犯與女獄官牢房內翻雲覆雨 錄影嗨喊「創造歷史」

美股上半年火熱 下半年恐因總統選舉變數走勢不妙？外媒這樣分析

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
投資人開始留意川普重新入主白宮的變數。美聯社
投資人開始留意川普重新入主白宮的變數。美聯社

今年上半年表現火熱的美國股市，卻在周五最後一個交易日提不起勁，就連通膨降溫這種通常視為利多的消息也無濟於事，似預告接下來走勢不妙。但從歷來走勢來看，美股上半年表現強勁，下半年往往也會有不錯的表現，只是今年多了川普可能再度入主白宮的變數。

標普500指數周五下跌0.4%，今年來上漲14.5%，迄今成分股市值增加了6兆美元，是有紀錄以來最大的上半年斬獲。那斯達克綜合指數周五跌0.7%，而道瓊工業指數下跌45點，跌幅0.1%。那斯達克上半年大漲逾18%，道指上漲3.8%。

費城半導體指數和台積電ADR周五各上漲0.9%和1.3%，今年上半年分別大漲31.1%和67.1%。

聯準會（Fed）偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）物價顯示物價一如預期降溫，美股一度上漲1%，但有策略師指出，投資人似對經濟數據的心態丕變 ，從聯邦基金利率掛鉤的期貨來看，交易者預料今年的降息幅度仍略低於50個基點。

投資人顯然正為另一個變數調整布局。美國總統候選人頭一場辯論會後，拜登在辯論中表現不佳，升高川普再度入主白宮的預期。

品浩（PIMCO）董事總經理坎崔爾（Libby Cantrill）說：「對市場來說，最大的重點在於赤字會居高不下，尤其在川普當選的情況下關稅可能會上升。問題是這些因素不知何時會反映於市場。」

巴克萊策略師認為，川普在11月總統選舉勝算變大，應該考量未來幾年高於目標的通膨風險。

NatAlliance證券國際固定收益部門主管布雷納（Andrew Brenner）則重申他的看法，川普在辯論中占在上風會給長債帶來帶來壓力，殖利率曲線會更陡峭。

美國10年期公債殖利率從周四的4.287%升至4.342%。6月中旬以來，10年公債殖利率一直在4.20%至4.35%之間波動。下周公布就業在內的經濟數據以及Fed主席鮑爾在國會的作證，或許會讓美國公債擺脫目前狹幅震盪的格局。

Natixis Investment Solutions 投資組合策略師梅爾森（Garrett Melson）指出，唯一能顯著拉低殖利率的將是失業率上揚。

至於美股，LPL Financial首席技術策略師騰奎斯特（Adam Turnquist）指出，從歷史紀錄來看，上半年的強勁表現，下半年往往也會有不錯的表現。

他說，在上半年回報率為正的情況下，標普500指數下半年的平均漲幅為6%。此外，當上半年超過10%，下半年的平均漲幅為7.7%，其中83%呈現正回報。

Fed 川普 指數 美國 美股

延伸閱讀

改酸別的？川普辯論會後首次造勢 稱美國最大問題非拜登年齡

拜川辯論從內政吵到外交 互控騙子還屢爆粗口

拜川辯論／拜登暴跌… 「換將人人有責」 美盟友恐向川普靠攏

川普脫罪？最高法院：國會暴徒遭控妨礙公務程序罪 是過度起訴

相關新聞

PCE通膨降溫 為何美債殖利率仍收高？與「3因素」有關

美國公債殖利率第2季震盪起伏，4月下旬一度升抵4.7%後拉回，季末時大致重返略高於3月底的水準，使殖利率連續第二季攀升。

美股上半年火熱 下半年恐因總統選舉變數走勢不妙？外媒這樣分析

今年上半年表現火熱的美國股市，卻在周五最後一個交易日提不起勁，就連通膨降溫這種通常視為利多的消息也無濟於事，似預告接下來...

越南Q2經濟成長6.93％拜強勁出口所賜 但通膨壓力大成隱憂

越南今天公布今年第2季經濟成長率，預估為6.93%，高於第1季的5.87%。與此同時，今年上半年與6月的CPI年增率雙雙...

蕭茲提汽車貿戰解方：中歐都徵15%關稅 歐盟批「幼稚、短視」

在歐盟宣布將從7月4日起對中國進口電動車加徵臨時反補貼關稅後，中歐宣布啟動磋商。為了避免事件最終引發貿易戰，德國總理蕭茲...

美商務部硬起來…雷蒙多：中電動車數據 應強制存美

美國國會眾議院26日召開兩場涉及對中貿易的聽證會，美國商務部長雷蒙多為首的美政府官員、兩黨眾議員及部分商界代表，認為應在...

泰勒絲通膨撼動歐洲 法國因這理由不受影響

泰勒絲（Taylor Swift）「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）今夏來到歐洲，場場售罄的演唱會，所到之處皆推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。