巴黎奧運遊客湧入 公寓出租價格卻暴跌！當地人發財夢碎
巴黎奧運即將在下個月登場，屆時預計會有大量遊客湧入法國首都巴黎。巴黎人希望透過向前來觀看奧運賽事的遊客出租公寓來賺大錢，但事與願違，隨著奧運會將近，租金價格暴跌。
法新社報導，距離開幕式還有1個月，許多人表示他們不得不大幅降低價格吸引租客，其他人則已完全放棄出租公寓這個想法。
於短期旅宿出租平台Airbnb發布自己公寓的出租資訊後，28歲的房地產業者茱莉亞（Giulia）「已經可以想像拿著大把現金去度假的畫面」。
然而，她以出租房屋賺取豐厚利潤的夢想卻未能實現。
茱莉亞1月時試圖以每晚550歐元的高昂價格，出租她位於巴黎北部多為勞工階級居住的第18區公寓。
直到她將價格降至每晚160歐元，才有1名美國人預定她的公寓兩週。這個價格只比7月及8月的正常價格高出30歐元。
儘管租金價格在年初確實大幅上漲，但隨後便回落，巴黎當局對此並不意外。
巴黎市房租規範平台的市府顧問葛梅斯（BarbaraGomes）表示：「由於一開始的通貨膨脹，許多人對奧運期間可收取的租金抱有幻想。」
但租金價格隨後下跌，葛梅斯認為，這是因為巴黎人在度假期間出租空房的浪潮，以及飯店空房充足。
豪華旅遊租賃集團Archides董事長羅林（RaphaelLorin）表示，對許多巴黎人來說，問題在於「1500萬名遊客中，有1300萬是法國人」。
羅林說：「另一方面，外國遊客可能是那些預算非常高的人，他們是頂級飯店的顧客。」
「對於市場中的中低階產品來說，搖錢樹並不存在。」
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