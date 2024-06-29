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PCE通膨降溫 為何美債殖利率仍收高？與「3因素」有關

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國公債殖利率第2季震盪起伏，4月下旬一度升抵4.7%後拉回，季末時大致重返略高於3月底的水準，連續第二季攀升。路透
美國公債殖利率第2季震盪起伏，4月下旬一度升抵4.7%後拉回，季末時大致重返略高於3月底的水準，連續第二季攀升。路透

美國公債殖利率第2季震盪起伏，4月下旬一度升抵4.7%後拉回，季末時大致重返略高於3月底的水準，使殖利率連續第二季攀升。

2年、10年、30年期殖利率連兩季收高

道瓊社報導，美國2年期公債殖利率28日收在4.718%，略高於3月底時的4.618%，過去兩季來共攀升47個基點。

指標性的10年期美債殖利率28日攀升5.5個基點至4.342%，略高於3月底時的4.192%，更比去年底的3.860%躍增48.2個基點。

30年期美債殖利率28日同步升高7.6個基點至4.502%，和10年期殖利率一樣升抵6月11日來最高，且過去兩季也累計攀升48.2個基點。

上半年美債殖利率攀升的原因

回顧過去三個月來，美債殖利率大致走高，10年期殖利率4月底時一度躍上4.7%的峰頂。

美債殖利率4月走高，主要反映今年1月至3月美國通膨數據都比預期火熱，給年初時市場對聯準會（Fed）2024年將降息六、七次的預期大潑冷水，迫使市場在第2季中時大幅下修對Fed降息預測。

但後來出爐的4月和5月消費者物價指數（CPI）升幅都比預期緩和，凸顯通膨重拾減緩走勢，加上經濟數據顯示勞動市場有降溫跡象，消費者支出也不如預期，重燃Fed降息希望，美債殖利率於是從4月高峰回落。

投資人對Fed短期利率走向的預期，往往牽動美債殖利率走勢。期貨市場價格顯示，交易員如今再度押注Fed今年有望降息至少兩次。

5月PCE通膨降溫 殖利率為何仍收高？

美國5月個人消費支出（PCE）物價指數趨緩，一度激勵美債28日價格大漲、殖利率摔落，因為剔除食物與能源的核心PCE指數年升幅一如預期從4月的2.8%趨緩至2.6%，強化市場對Fed降息預期。然而，隨後公布的6月芝加哥採購經理人指數（PMI）強彈至去年11月來最高的47.4，遠高於經濟學家預估的40，加上密西根大學消費者信心調查終值為68.2，也高於預期的66，使美債殖利率又從盤中低點翻揚。

分析師指出，2年期、10年期和30年期美債殖利率28日全面收高，或許反映交易員紛紛趕在月底和季末結清部位，以致賣壓出籠，抵銷了PCE物價指數降溫激起的樂觀氣氛。

此外，在拜登與川普首場總統大選電視辯論後，美國財政展望也引起債市交易員關切。

Fed 債市 指數 美國

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