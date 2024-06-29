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德國、摩洛哥結盟 推動綠氫生產及出口

中央社／ 柏林28日綜合外電報導

德國聯邦經濟合作暨發展部今天表示，德國已同意與摩洛哥結成氣候及能源聯盟，支持北非國家摩洛哥的再生能源擴張和氫氣生產。

路透社報導，德國為協助鋼鐵和化工等無法電氣化的高汙染產業減少溫室氣體排放，並降低對進口化石燃料依賴，希望擴大使用氫能作為未來能源來源。

歐洲最大經濟體德國設定在2045年底前達標淨零排放，然而缺乏空間與條件大規模產出風能和太陽能發電，日後恐有高達70%的氫氣需求要仰賴進口。

與摩洛哥外長波利塔（Nasser Bourita）在柏林簽署聯盟宣言的聯邦經濟合作暨發展部部長舒爾茲（Svenja Schulze）透過聲明說：「摩洛哥擁有能源轉型和生產綠氫的最佳條件。德國則希望進口氫氣，可謂一拍即合。」

波利塔今天與德國外長貝爾伯克（AnnalenaBaerbock）在記者會說：「德國作為經濟、貿易夥伴，當然還有政治夥伴，地位非常特殊。」

舒爾茲提到，新的綠氫經濟首重公平，且與化石燃料經濟迥異，還說「我們希望以夥伴關係公平合作，這樣摩洛哥也能推動能源轉型，並在未來的價值鏈中獲得公平的占比」。

德國經濟部政務委員溫澤爾（Stefan Wenzel）表示，由於地理位置相近，德國支持摩洛哥與歐盟間的電力貿易合作，並支持德國科技公司及供應商推動摩洛哥當地的氫能經濟。

自2012年以來，德國已承諾為摩洛哥的再生能源建設提供超過10億歐元補助貸款，其中一部分用於在摩洛哥瓦爾札札特市（Ouarzazate）建造世界最大的太陽能熱電廠。

德國經濟部指出，這座由德國資助的發電廠預計每年可生產約1萬噸氫氣，足以生產5萬噸綠色鋼鐵。另還提到，向承購廠商開放的國際公開招標程序預計會從今年開始，生產則從2028年或2029年開始。

這個德國與摩洛哥的氣候能源聯盟還將討論如何把綠氫及相關產品運送到德國和歐洲，以及能運送到何種程度。

德國 摩洛哥

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