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越南Q2經濟成長6.93％拜強勁出口所賜 但通膨壓力大成隱憂

中央社／ 河內29日專電
越南今天公布今年第2季經濟成長率，預估為6.93%，高於第1季的5.87%。 歐新社
越南今天公布今年第2季經濟成長率，預估為6.93%，高於第1季的5.87%。 歐新社

越南今天公布今年第2季經濟成長率，預估為6.93%，高於第1季的5.87%。與此同時，今年上半年與6月的CPI年增率雙雙超過4%，通膨壓頂成為越南經濟發展的隱憂。

綜合越南媒體報導，越南統計總局（GSO）今天公布，越南今年第2季國內生產毛額（GDP）預計成長6.93%。這一猛進的經濟成長率拜強勁出口所賜，越南今年上半年出口成長14.5%、達1900億美元。

美國是越南最大的出口市場，今年上半年出口額達543億美元；中國是越南最大的進口市場，進口額達到670億美元。

越南統計總局傳統上會在當月或當季結束前公布經濟數據，之後再修改。

綜觀越南今年上半年經濟成長率預計約為6.4%，上半年的消費者物價指數（CPI）預計年增4.08%，6月的CPI年增率更超過4.3%，逼近官方所設定全年4.5%的通膨防線，高通膨也削減了老百姓對經濟成長的實質感受。

越南統計總局工業與建築統計司司長費氏香娥（PhiThi Huong Nga）引述對3萬家企業的考察結果指出，企業生產、經營最大瓶頸在於國內需求疲軟。再者，原料成本增加及利率雖然調降但仍位於高點，都讓企業繼續面臨困難。

為了促進民眾消費，越南先前將適用10%增值稅（VAT）稅率的商品和服務降至8%。在6月30日到期後，越南國會已同意繼續將減稅期限延長至今年底，期盼能夠刺激需求、帶動消費。

另一方面，越南去年夏天因為缺電拖緩經濟成長，並讓潛在投資者望而卻步。費氏香娥對此展開信心喊話：「今年不缺電，即使在高需求的情況下，確保穩定生產、消費。」

越南統計總局在一份聲明中表示，在外部風險與不確定性下，越南的經濟與社會仍將面臨許多困難和挑戰，2024年要達成全年6%至6.5%的經濟成長率是一個很大的挑戰，需要各方共同努力。

CPI 消費者 越南 通膨

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