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美通膨趨緩 有望提前降息 學者：為 Fed 決策創造條件

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
聯準會。路透
聯準會。路透

美國5月個人消費支出（PCE）報告顯示，通膨明顯趨緩，使聯準會（Fed）較早降息機率升高，降息空間也較大。美股早盤應聲上揚，美債殖利率下降。

美國經濟分析局28日公布的數據顯示，5月PCE整體平減指數與4月持平，符合預估，遠低於4月時的0.3%升幅；年升2.6%，符合預估，也低於4月時的2.7%升幅。

PCE核心平減指數月升0.1%，是今年來最低升幅，符合預估，低於4月時的0.3%升幅（修正數）；年升2.6%，是2021年3月以來最小升幅，符合預估，也低於4月時的2.8%升幅。PCE平減指數是最受聯準會青睞的通膨指標。

扣除能源與居住成本後的「超核心服務類」物價，僅比4月上升0.1%，升幅是去年10月來最低。

經濟學者指出，通膨明顯下降，為Fed在未來幾個月內降息創造了條件。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）在數據公布後出現在CNBC節目中。今年在Fed有投票權的她說，28日公布的最新數據，顯示貨幣政策正在發揮抑制通膨的效用，但此刻要決定是否適合降息仍太早。

戴利說，Fed仍將以數據為依歸，並提出未來可能會出現的幾個情境，例如通膨放緩速度若不如預期，Fed甚至可能必須讓利率維持在高檔更久一段時間。

她還說，如果通膨像去年底一樣下滑，勞動市場也未受損傷或見顛簸，「我們實際上可以調整政策以回應。要現在下定論實在還太早」。

上月的個人消費支出增加0.2%，低於預估的0.3%，但優於4月時的0.1%增幅（修正數）；實質PCE月增0.3%，符合預估，遠優於4月時的0.1%減幅。服務類實質消費支出增加0.1%；產品類實質支出0.6%，由電腦軟體與汽車領軍。

至於上月個人名目所得月增0.5%，高於預估的0.4%，也高於4月時的0.3%增幅，對未來消費支出有利。

美股早盤開高走高，紐約三大指數上漲至少0.5%，美債殖利率下滑，10年期公債殖利率一個月來下滑23個基點，邁向去年12月以來最大跌幅，代表公債價格反向上揚，月線將寫今年來最大漲幅。

Fed 通膨

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