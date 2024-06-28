伊爾艾朗警告 美國經濟減緩 Fed犯錯風險升高

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
經濟學家伊爾艾朗表示，美國5月個人消費支出（PCE）平減指數進一步降溫，凸顯經濟成長正在減緩，也使聯準會（Fed）政治錯誤的風險升高。路透
經濟學家伊爾艾朗表示，美國5月個人消費支出（PCE）平減指數進一步降溫，凸顯經濟成長正在減緩，也使聯準會（Fed）政治錯誤的風險升高。路透

經濟學家伊爾艾朗表示，美國5月個人消費支出（PCE）平減指數進一步降溫，凸顯經濟成長正在減緩，也使聯準會（Fed）政治錯誤的風險升高。

5月核心PCE平減指數比去年同期上升2.6%，是今年來最低升幅。對此伊爾艾朗指出，「經濟減緩的速度比大部分經濟學者的預期更快，也比Fed的預期更快」。

他說，「經濟正在減緩，而且缺少緩衝。Fed若有前瞻性的眼光，則確定將會在7月會議時討論降息的可能性」；但Fed「仍過度依賴數據，而且拿過多的歷史性數據作為改變政策的依據」。

他指出，Fed的風險在於維持利率「太高，太久」。他認為美國經濟陷入衰退的機率為35%，「軟著陸」的機率為50%。他強調，「目前較可能發生的錯誤，是Fed開始降息的時機不夠早」，且最終「必須使降息的幅度超出應有的幅度」。

Fed 美國

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