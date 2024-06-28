這家英國新創的新款電動車電池 充電「不到5分鐘」就有80%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
英國新創公司Nyobolt所開發的最新電動車電池，不用五分鐘就可充電到八成滿。美聯社
英國新創公司Nyobolt所開發的最新電動車電池，不用五分鐘就可充電到八成滿。美聯社

全球電動車產業致力於壓縮充電時間，希望提升消費者對電動車的接受度。英國新創公司Nyobolt所開發的最新電動車電池，不用五分鐘就可充電到八成滿。

英國廣播公司（BBC）報導，Nyobolt的充電測試是在貝德福（Bedford）的一個測試跑道上進行。電池安裝在一輛特別打造的概念跑車上，從10%的電量充到80%，只需4分37秒。相較下，特斯拉的超級充電站將電池充到同樣程度，則需15~20分鐘。

這輛安裝Nyobolt電池的概念車，在充電4分鐘後續航里程為120英里（192公里）；而特斯拉在充電達80%時，最多可以跑200英里（321公里）。

專家表示，減低車主的「里程焦慮」是提升市場對電動車接受度的關鍵，但他們也強調，改善充電的基礎建設也很重要。牛津大學永續能源工程學教授席爾令說，「不論開什麼車，大家都會想要有能快速充電的基礎設施」。

這場測試示範邀請一些業界的專業人士到現場觀看。由於熱浪來襲、測試車的冷卻系統發生故障，以及現場的標準充電樁不是Nyobolt自家產品等因素，當天測試結果未能達到與實驗室相同的結果，也就是在6分鐘內由零充電到100%。

儘管如此，Nyobolt共同創辦人施瓦瑞迪仍對測試結果感到滿意，並稱這場測試是「電動化的一大里程碑」。Nyobolt也宣稱將電池的損耗降至最低，表示在4,000個充電周期後，仍可充達80%。

Nyobolt表示，將不會自行生產電動車，但預計和其他車廠合作，在一年內「小規模」把自家電池安裝在合作廠牌的電動車上。

全球各大車廠都在搶先發展能更快充電，且更有力、更輕盈又更持久的電池。但斯特拉斯克萊德大學（University of Strathclyde）化學工程講師布萊特門說，雖然快速充電對長程旅途很有用，但消費者對電動車接受度的真正障礙，在於電動車周邊的基礎設施。

消費者 特斯拉 電動

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