Nike意外下調全年度業績 供應鏈表現恐受拖累

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者宋健生／綜合報導
美國運動品牌大廠（Nike）。路透
美國運動品牌大廠（Nike）。路透

運動品牌大廠耐吉（Nike）意外下調今年度全年業績指引，並預估本季銷售將下滑10%，遠遜於分析師預期的3.2%，理由是中國大陸市場銷售疲軟，全球各地的消費趨勢「不均」，拖累股價在28日美股早盤暴跌19%。

Nike原本估計2025年度銷售額將增加，現在預估會下滑，減幅是中個位數，而市場期待能增加0.9%。Nike還估計上半年銷售的減幅將是高個位數，之前的指引則是低個位數。

Nike下調全年業績指引業界看法 圖／經濟日報提供
Nike下調全年業績指引業界看法 圖／經濟日報提供

Nike財務長傅蘭德在美股28日盤後與分析師舉行電話會議時表示，下調展望是因為線上銷售放緩，透過直接面向消費者的管道、擺脫批發商來拉高銷售的努力受挫，以及大中華區的「總經不確定性增加」，各個市場的消費趨勢不平均。此外，因為不斷推出創新產品並減少經典鞋款，批發商的銷售預料也將放緩。

呼應Nike的財測，事實上今年製鞋大廠寶成（9904）、豐泰稍早在召開股東常會時，對今年產業景氣展望，也同步持審慎保守看待。

以地區來看，Nike最大市場北美銷售下滑1%，至52.8億美元；歐洲中東和非洲市場的銷售減少2%，至32.9億美元。亞太和拉丁美洲的銷售增加1%至17.1億美元。大中華地區上季銷售增加3%至18.6億美元，也是同期唯一銷售優於預期的地區。

儘管如此，傅蘭德還是對中國大陸市場的前景發出預警，並表示若不是今年當地提前展開618促銷檔期，該國的銷售額可能會低於Nike的內部預期。此外，旗下Converse品牌的整體業績依然明顯欠佳。該部門營收驟減18%到4.8億美元，主因是北美和西歐市場的業績不夠力。  

截至5月底的年度第4季（上季），Nike的獲利輕鬆超越市場預期，經調整的每股盈餘為1.01美元，優於分析師預估的0.83美元，主要是削減成本取得成效所致。

Nike 消費

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