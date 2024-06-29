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日圓貶破161探38年新低 最高外匯事務官員7月底三村淳接任

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日圓與美元。 路透
日圓與美元。 路透

日圓走勢 圖／經濟日報提供
日圓走勢 圖／經濟日報提供

由於美元兌主要貨幣普遍走強，日圓兌美元28日盤中貶破161日圓兌1美元價位，為1986年來首見，市場密切關注東京當局干預匯市的風險。日本財相鈴木俊一重申，將採取「適當」舉措回應匯市近來的波動，並表示最高外匯事務官員7月底將由三村淳接任。

美國總統大選首場電視辯論被認為有利前總統川普選情，帶動美元走升。日圓匯率28日盤中貶0.3%，報161.27日圓兌1美元，為1986年12月來首度貶破161日圓關卡。日圓兌歐元也一度跌至172.36日圓的新低。

鈴木俊一28日在例行記者會表示，「深切憂慮」日圓匯率單邊快速波動對經濟影響，政府正以高度迫切感緊盯匯市發展，但他不願評論近來匯市波動是否「過度」。

他也宣布最高外匯事務官員的人事變動，57歲的財務省國際局長三村淳將在7月31日升任國際事務副財相，監督外匯政策及和其他國家協調經濟政策事宜。

三村淳對日圓匯率立場，外界知之甚少，但他幾乎肯定會遵循神田真人的立場，主張反映經濟基本面的穩定匯率。

他35年公務員生涯有近三分之一都是處理銀行業事務，在國際清算銀行（BIS）三年任期中，曾與歐洲央行（ECB）前總裁德拉基共同成立金融穩定委員會（FSB），在日本財務省任職期間，曾修改日本國際協力銀行（JBIC）的法律基礎，擴大JBIC業務範圍。

外匯 日圓匯率 日本

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