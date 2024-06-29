美避險基金 併日電力公司

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美國避險基金Citadel宣布，將買下日本電力公司Energy Grid，為該基金在日本首宗併購案，也是近年來日本躉售電力市場首見的美國重大投資案，Citadel將擴大在日本的大宗商品業務。

Energy Grid是前高盛交易員於2021年創立，該公司出售風險管理商品，以協助日企替電力市場的價格波動避險。這樁交易預計在第3季完成，收購金額並未透露。

極端天候、化石燃料轉型過渡期、部分核電廠重啟之下，提高日本電力產業的波動性，吸引許多海外公司。Citadel併購Energy Grid後，可直接進入日本電力市場。要在日本從事實體電力交易，以打入更大市場，必須是境內公司，且取得許可。

大宗商品是Citadel獲利的推手，去年該基金的大宗商品交易業務，賺進40億美元以上。大宗商品也是該基金的五大核心策略之一，其他四項分別為股票、信用、量化策略、總經及固定收益。

知情人士透露，Citadel旗艦基金Wellington，今年迄今上漲7.5%。

Citadel大宗商品主管巴瑞克說，併購案將擴大提供避險解決方案，給予日本能源生產商及消費者。Energy Grid社長城崎洋平也說，該公司將擴大交易量，以便向更多市場參與者，提供長期風險管理機會。

Citadel在全球金融危機時期，停止日本部門運作，如今恢復該國業務，去年初替自家避險基金申請了投資管理許可。

日本 美國 避險

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