受惠TikTok短影音效應 富士軟片復古相機買氣爆發

日本富士軟片（Fujifilm）多年前將重心從傳統的相機轉移到醫療保健事業，但拜短影音平台抖音（Tiktok）所賜，其復古風的X100V數位相機如今大獲成功，吸引許多20多歲的年輕族群購買，使富士軟片現在反而得設法跟上需求。

路透報導，在截至今年3月的上個會計年度內，富士軟片一台定價1,599美元的X100V相機大受歡迎，帶動其影像部門成為去年度破紀錄獲利的最大貢獻者，占整體營業利益的37%，高於前年的27%。

富士軟片事業部長五十嵐佑樹表示，在去年的X100V銷售一空後，該公司今年提高了中國大陸工廠的產量，把3月推出的X100VI的首發數量增加了一倍。但訂單數量遠遠超過他們的預期。儘管已經加倍準備，供應卻還是不足。

在與底片界龍頭柯達（Kodak）纏鬥數十年後，創立90年的富士軟片終於在2001年銷售超車柯達。但好景不常，底片業沒多久就快速沒落，相機功能也成為手機標配。

為了存活下來，富士軟片利用在底片上的化學專業轉戰醫療保健應用相關領域。雖然該公司並未放棄相機事業，但仍裁撤了底片部門的5,000名員工，並在隔年將多數生產移往大陸。不過，如今相機又再度成為焦點。

該公司預測，今年度影像部門銷售成長將從去年度的14.5%放緩至2.2%，營業利益預期將下滑1.9%，但分析師認為保守為佳。

Jefferies分析師中名生正弘表示：「我們認為醫療保健和事業創新部門的未來展望有向下風險，但影像部門是大幅向上。」

富士軟片社長後藤禎一上個月提到，他將德國的徠卡相機視為維持高價值的模範，暗示他樂見相機供應維持緊俏。他說，生產過多和降價將是非常不幸的事。然而，排隊名單過長和價格過高，也可能導致顧客轉向對手廠商。

五十嵐佑樹承認產量是一道障礙，但X100的設計和複雜性使其很難大規模生產。他說：「我們真的很努力要增加人手和生產線等，但這並不像我們想的一樣一蹴可幾。」