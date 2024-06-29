印度公債 入列小摩新興指數

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

摩根大通（小摩）28日把印度公債納入其新興市場指數，向更廣泛的投資人開放這個1.3兆美元的市場，進一步吸引數百億美元的資金。印度是全球經濟成長最快的大型經濟體，一些分析師提醒，隨印度公債躋身主要指數，印度債市將更容易受到熱錢進出的影響。

小摩去年9月宣布將印度公債納入新興市場債券指數以來，全球基金已投入近110億美元到符合指數標準的債券。小摩預計未來十個月有200億至250億美元資金流入印度公債市場，將外資持有比率從目前的2.5%推升至4.4%。

印度公債已是新興市場投資人的寵兒，因為印度經濟穩健成長且匯率穩定。彭博彙編的數據顯示，印度公債和公司債券本季可望連續六季吸引外資流入，為11年來最長流入期。

對於全球投資人而言，印度債券提供了進入這塊高成長、高收益市場的管道。小摩的資料顯示，過去十年，印度公權債的表現比指數裡的同儕更優。彭博的數據也發現，印度公債今年來報酬率5.3%，稱冠亞洲。

依照小摩納入指數的標準，印度符合被納入資格的債券共28檔，價值超過4,000億美元，在分階段完成納入後，將印度在該指數的權重將達到10%，約與中國大陸相同。

印度 指數 新興市場

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