示警經濟強勁成長帶來通膨升溫風險 IMF：美應等年底再降息

儘管國際貨幣基金組織（IMF）27日讚揚美國經濟成長超越疫前水準，為G20成員國僅見，但也說「強勁」的成長顯示通膨有升溫的風險，聯準會（Fed）應至少等到年底再降息。IMF還批評了美國的赤字過於龐大、債務負擔過重，並警告其日益激進的貿易政策會帶來危險。

IMF稱美國經濟「穩健、充滿活力、適應力強」，卻也同時提出異常嚴厲的批評，並將今年美國經濟成長預估略微下調，從4月預測時的2.7%調降至2.6%。2025年國內生產毛額（GDP）成長率則估為1.9%，持平於4月的展望。

IMF呼籲美國「趕緊」處理日益沉重的財政負擔，如果繼續下去，到2032年，美國公債占GDP的比率將達到令人擔憂的140%，遠高於當前的120.7%。高赤字和高債負「會給美國和全球經濟造成愈來愈大的風險，可能推升財政融資成本，增加到期債務順利展期的難度」。

因此，IMF連續第二年建議美國逐步提高所得稅率，不僅是針對最富裕的美國人，而且也針對年收入低於40萬美元的家庭。

IMF還說，美國提高關稅和豎起其他貿易壁壘，以及愈來愈多使用有利於國內企業的產業政策，對美國和全球經濟構成下行風險，有可能扭曲投資流動，破壞全球貿易體系。IMF呼籲美國透過談判解決與貿易夥伴的分歧，同時加強世界貿易組織（WTO）的作用。

在金融穩定方面，IMF在報告中說，自2023年一連串銀行倒閉事件暴露出在這方面的弱點以來，美國一直缺乏具體行動。IMF建議美國全面執行巴塞爾協議III。

在利率方面，IMF總裁喬治艾娃說，預計美國通膨將繼續放緩，明年將回到Fed設立的2%目標，但基於通膨可能升溫，主張Fed應維持當前利率「至少到2024年底」。喬治艾娃說，在Fed升息周期內，美國經濟的強勁表現得力於勞動力供應和生產力提高，她強調降息前須看到「明確證據」證明通膨降向2%。

Fed理事鮑曼則說，在通膨明顯趨緩之前，還沒準備好支持降息，「我們仍未到達適合降低政策利率的位置，我仍認為通膨存在一些上行的風險」，「如果未來出爐的數據顯示通膨（降溫）的進展已停滯或逆轉，我仍願意在未來決策會議上調高聯邦資金利率目標區間」。

不過，今年有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克的立場就沒那麼強硬，他預期第4季可能降息一次，因為他認為就目前而言，通膨持續Fed的目標回落。

波斯提克在一篇文章中表示：「考量到所有情況，我仍認為，今年第4季聯邦資金利率可能會下降。」但他也打預防針表示，並未堅持特定的政策路徑。