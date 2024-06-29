示警經濟強勁成長帶來通膨升溫風險 IMF：美應等年底再降息

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
IMF稱美國經濟「穩健、充滿活力、適應力強」，卻也同時提出異常嚴厲的批評。 （路透）
IMF稱美國經濟「穩健、充滿活力、適應力強」，卻也同時提出異常嚴厲的批評。 （路透）

儘管國際貨幣基金組織（IMF）27日讚揚美國經濟成長超越疫前水準，為G20成員國僅見，但也說「強勁」的成長顯示通膨有升溫的風險，聯準會（Fed）應至少等到年底再降息。IMF還批評了美國的赤字過於龐大、債務負擔過重，並警告其日益激進的貿易政策會帶來危險。

IMF稱美國經濟「穩健、充滿活力、適應力強」，卻也同時提出異常嚴厲的批評，並將今年美國經濟成長預估略微下調，從4月預測時的2.7%調降至2.6%。2025年國內生產毛額（GDP）成長率則估為1.9%，持平於4月的展望。

IMF呼籲美國「趕緊」處理日益沉重的財政負擔，如果繼續下去，到2032年，美國公債占GDP的比率將達到令人擔憂的140%，遠高於當前的120.7%。高赤字和高債負「會給美國和全球經濟造成愈來愈大的風險，可能推升財政融資成本，增加到期債務順利展期的難度」。

因此，IMF連續第二年建議美國逐步提高所得稅率，不僅是針對最富裕的美國人，而且也針對年收入低於40萬美元的家庭。

IMF還說，美國提高關稅和豎起其他貿易壁壘，以及愈來愈多使用有利於國內企業的產業政策，對美國和全球經濟構成下行風險，有可能扭曲投資流動，破壞全球貿易體系。IMF呼籲美國透過談判解決與貿易夥伴的分歧，同時加強世界貿易組織（WTO）的作用。

在金融穩定方面，IMF在報告中說，自2023年一連串銀行倒閉事件暴露出在這方面的弱點以來，美國一直缺乏具體行動。IMF建議美國全面執行巴塞爾協議III。

在利率方面，IMF總裁喬治艾娃說，預計美國通膨將繼續放緩，明年將回到Fed設立的2%目標，但基於通膨可能升溫，主張Fed應維持當前利率「至少到2024年底」。喬治艾娃說，在Fed升息周期內，美國經濟的強勁表現得力於勞動力供應和生產力提高，她強調降息前須看到「明確證據」證明通膨降向2%。

Fed理事鮑曼則說，在通膨明顯趨緩之前，還沒準備好支持降息，「我們仍未到達適合降低政策利率的位置，我仍認為通膨存在一些上行的風險」，「如果未來出爐的數據顯示通膨（降溫）的進展已停滯或逆轉，我仍願意在未來決策會議上調高聯邦資金利率目標區間」。

不過，今年有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克的立場就沒那麼強硬，他預期第4季可能降息一次，因為他認為就目前而言，通膨持續Fed的目標回落。

波斯提克在一篇文章中表示：「考量到所有情況，我仍認為，今年第4季聯邦資金利率可能會下降。」但他也打預防針表示，並未堅持特定的政策路徑。

IMF 美國 通膨

延伸閱讀

經濟政策對比／拜登盼助中產階級 川普恐促長通膨

【即時短評】通膨成美民怨 拜登、川普辯論互踢皮球

美副國務卿坎貝爾與中副外長通話 重申對菲律賓支持「如鋼鐵般堅定」

債市行情逐漸展開 瀚亞：第3季加碼信用債

相關新聞

示警經濟強勁成長帶來通膨升溫風險 IMF：美應等年底再降息

儘管國際貨幣基金組織（IMF）27日讚揚美國經濟成長超越疫前水準，為G20成員國僅見，但也說「強勁」的成長顯示通膨有升溫...

日圓貶破161探38年新低 最高外匯事務官員7月底三村淳接任

由於美元兌主要貨幣普遍走強，日圓兌美元28日盤中貶破161日圓兌1美元價位，為1986年來首見，市場密切關注東京當局干預...

美通膨趨緩 有望提前降息 學者：為 Fed 決策創造條件

美國5月個人消費支出（PCE）報告顯示，通膨明顯趨緩，使聯準會（Fed）較早降息機率升高，降息空間也較大。美股早盤應聲上...

受惠TikTok短影音效應 富士軟片復古相機買氣爆發

日本富士軟片（Fujifilm）多年前將重心從傳統的相機轉移到醫療保健事業，但拜短影音平台抖音（Tiktok）所賜，其復...

印度公債 入列小摩新興指數

摩根大通（小摩）28日把印度公債納入其新興市場指數，向更廣泛的投資人開放這個1.3兆美元的市場，進一步吸引數百億美元的資...

美避險基金 併日電力公司

美國避險基金Citadel宣布，將買下日本電力公司Energy Grid，為該基金在日本首宗併購案，也是近年來日本躉售電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。