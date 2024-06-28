辯論會後民主黨陷恐慌！拜登顧問駁「換將」 喊選民沒表明同意此事
美國總統拜登在首次大選辯論會的表現不佳，使黨內陷入恐慌甚至傳出有人呼籲拜登退選。然而，美國CNN報導，拜登顧問拒絕接受關於要求拜登退選的呼聲。
拜登競選團隊發言人舒斯特（Seth Schuster）表示，拜登不會退選。他說：「這沒有理論根據，選民們沒有表明過他們同意此事。」
舒斯特也有參與拜登在大衛營的辯論會前特訓，並駁斥對於拜登辯論表現的批評。他說：「我並不擔心這類事情。」
顧問們稱選民對於拜登在墮胎和氣候變遷等議題的觀點反應正面，試圖扭轉人們對於拜登辯論表現的看法。他們最終也表示，不能僅因單一一場辯論就取消拜登尋求連任的資格。拜登團隊28日表示，拜登有意參加9月的第二場總統大選辯論會。
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