蔡崇信投資公司據悉已籌得5億美元 將投資避險和私募信貸基金

阿里巴巴董事長蔡崇信支持的投資公司藍池資本（Blue Pool Capital），據傳已募得5億美元，將利用這筆資金來投資避險和私募信貸基金。

彭博資訊報導，據知情人士表示，這個新基金將是藍池資本長期策略的一環，該公司計劃建立對外部客戶開放的資本管理事業。

據監管資料，藍池資本去年12月在開曼群島註冊了這個基金。消息人士說，這個基金的客戶包括全球的家族辦公室和一家大型主權財富基金。投資人也可以參與藍池取得的私募股權、創投和成長資本，以及房地產的共同投資機會。

該名人士說，藍池資本已經有一家旗艦基金，在全世界投資包括私募股權基金、創投和成長基金、房地產、避險基金、私募信貸和公開交易股票等許多資產類別。

瑞銀集團（UBS）的一份報告指出，隨著地緣政治風險和利率不斷升高，全世界的家族辦公室都已在重新思考其資產配置，約有三分之一的受訪者打算增加配置到基金和「基金的基金」。