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巴菲特自曝最新版遺囑內容 遺產將這樣安排

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
「股神」巴菲特。路透社
「股神」巴菲特。路透社

「股神」巴菲特接受華爾街日報（WSJ）專訪時表示，他已修改遺囑，死後遺留的財產，幾乎全部都將交給一個新成立的慈善信託，由他女兒和兩個兒子監管。

這位波克夏公司董事長兼執行長也表明，一旦他去世，對比爾與梅琳達蓋茲基金會的捐贈也將終止。巴菲特說：「我死後，捐款將不再流向蓋茲基金會。」

蓋茲基金會以改善全球健康、減貧和兩性平等的努力著稱。根據蓋茲基金會官網，從2006年至2023年底，巴菲特累計已捐給該基金會393億美元。巴菲特在蓋茲基金會擔任受託人直到2021年，那年蓋茲夫婦宣布離婚後不到兩個月，巴菲特就辭去受託人職務。

巴菲特1965年掌管公司，把波克夏打造成龐大的企業集團。如今，巴菲特已把他的波克夏持股捐出超過一半。截至28日早晨揭露最新一輪慈善捐贈為止，巴菲特目前仍持有價值將近1,300億美元的波克夏股票。

現年93歲的巴菲特表示，將來錢該用於什麼慈善用途，必須由他的三名子女（蘇西、霍伊、彼得）一致決定。

巴菲特未給子女明確的指令，只是分享他對捐贈的個人看法：「應該用來協助不如我們幸運的人士。世上有80億人，加上我和我的孩子們。我們一直是最幸運的萬分之一。有很多方法可幫助他人。」

2006年，巴菲特宣布，他允諾在有生之年將每年捐款給蓋茲基金會以及與巴菲特家族有關的四個基金會。巴菲特向WSJ表示，對這五個基金會的捐贈將持續到他嚥下最後一口氣為止。

巴菲特說，多年來他目睹兒女的成長，已數度修改遺囑，演變成現在的樣貌。

蘇西·巴菲特今年71歲，擔任兩個基金會的主席，其一是Sherwood基金會，以促進幼兒教育和社會正義為宗旨。另一個是蘇珊湯普森巴菲特基金會，以她2004年逝世的母親（巴菲特第一任妻子）命名，旨在資助生育權和大學院校獎學金。

霍伊·巴菲特今年69歲，掌管霍華德G.巴菲特基金會，以提升糧食安全、減輕紛爭和打擊人口走私為使命。蘇西和霍伊·巴菲特目前都是波克夏公司董事。

彼特·巴菲特，66歲，是作曲家，與妻子珍妮佛·巴菲特領導NoVo基金會，投入的計畫包括與原住民社群合作。

巴菲特告訴WSJ：「我對三個孩子的價值觀很放心，也百分之百信任他們會把事情辦好。」

這位波克夏執行長還說，未來稅務和基金會相關法律若有修改，子女的因應方式會比他強。他以幽默口吻說：「躺在地下六呎時，我不確定自己能不能跳脫框架思考，且比活在地面上那三個我完全信任的人做得更好。」

波克夏28日說，巴菲特將把他持有的8,674股波克夏A股轉換成B股，以便作新一輪捐贈。蓋茲基金會將接受價值大約40億美元（以27日收盤價計算）的波克夏B股；蘇珊湯普森巴菲特基金會分得約4億美元；巴菲特一女二男的基金會各分得價值逾2.8億美元的股票。

川普 巴菲特 拜登 波克夏 美國大選 遺囑

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