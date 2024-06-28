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Fed提前降息有望？美5月PCE通膨再降、美元翻黑 各項數據出爐

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國5月個人消費支出（PCE）報告顯示通膨明顯趨緩，使聯準會（Fed）較早降息的機率升高。 美聯社
美國5月個人消費支出（PCE）報告顯示通膨明顯趨緩，使聯準會（Fed）較早降息的機率升高。 美聯社

美國5月個人消費支出（PCE）報告顯示通膨明顯趨緩，使聯準會（Fed）較早降息的機率升高。美股期指維持漲勢，美元翻黑小跌。

各項主要數據如下：

PCE整體平減指數與4月持平，符合預估，遠低於4月時的0.3%升幅；年升2.6%，符合預估，也低於4月時的2.7%升幅。

PCE核心平減指數月升0.1%，符合預估，低於4月時的0.3%升幅（修正數）；年升2.6%，符合預估，也低於4月時的2.8%升幅。

個人消費支出增加0.2%，低於預估的0.3%，但優於4月時的0.1%增幅（修正數）；實質消費支出月增0.3%，符合預估，遠優於4月時的0.1%減幅。

個人所得月增0.5%，高於預估的0.4%，也高於4月時的0.3%增幅，對未來消費支出有利。

指數 聯準會 通膨

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