日圓貶至38年新低！當局例行撤換外匯事務官 外界預期東京將出手

在日圓兌美元貶破161日圓價位、下探38年新低之際，日本政府今天宣布任命新外匯事務官，外界因此更加預期，東京即將出手干預市場，以提振疲弱的日圓。

路透社報導，金融監管老手、日本財務省國際局長三村淳（Atsushi Mimura）將取代該省副大臣神田真人（Masato Kanda）執掌外匯事務。神田真人今年稍早以大舉買進日圓來干預匯市，規模為有紀錄以來最大，他並強烈呼籲炒作者不要過度壓低日圓匯率。

儘管這是日本政府每年例行人事異動的一部分，但市場此時正在測試當局阻貶日圓的決心。日圓貶值已使進口成本升高，導致日本家庭及企業的處境更為艱辛。

日本第一生命經濟研究所首席經濟學家熊野英生（Hideo Kumano）表示：「神田真人似乎相當激進，因為他說過當局隨時準備好出手干預（匯市）。」他補充說，神田真人去職可能影響政府內部溝通貨幣政策的方式。

熊野英生還說：「不過，在我們看到他的繼任者如何指引（貨幣）政策前，情況還很難說。總而言之，我不認為政策大方向會出現許多變化。」