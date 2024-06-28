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國際可可行情連六跌 預期收成好轉引發賣壓

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
國際可可豆價格27日連續第六個交易日大跌，主因迦納與象牙海岸產地的收成情況可望良好。路透
國際可可豆價格27日連續第六個交易日大跌，主因迦納與象牙海岸產地的收成情況可望良好。路透

國際可可價格連續第六個交易日大跌，紐約市場交投最熱絡的9月期貨27日再跌6.64%，報每公噸7,273美元；倫敦市場更大跌10.3%，報每公噸7,010英鎊，主因迦納與象牙海岸產地即將來臨的收穫季情況可望良好，因而引發賣壓。

Standpoint資產管理公司投資長克瑞坦登表示，「可可多年的大多頭行情可能終於結束，因為跌幅足以引發脫險賣壓。

今年來紐約與倫敦市場可可上漲約一倍，且創歷史新高；4月時由於迦納與象牙海岸產地氣候惡劣及病蟲害，可能使收穫劇減，加上避險基金累積多單，使行情一度飆破12,000美元。

荷蘭合作銀行農產品主管梅拉表示，今年價格飆漲除了因為西非產量「低到震撼市場」之外，也因為可可出售量大於既有數量。多年來由於可可價格低迷，使農民無錢投資，可可樹齡老化，使可可豆產量減少。迦納的合約出貨量為80萬公噸，但產量僅50萬公噸，不足的數量必須靠下一季的收穫量來補足。另外在價格飆漲期間，空頭被迫回補空單，引發「軋空行情」。

不過隨著迦納及象牙海岸雨季來臨，市場現在預期產量可望出現「一些回升」，另外厄瓜多等國新裁種可可樹，也有助於因應全球需求。

但英國ADM投資服務公司表示，「收穫量還是個未知數，要到夏未時才能有確定的數據」，而最近象牙海岸的新可可到貨量仍然下降。

可可 紐約 象牙

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